Le carnet de pêche anguille obligatoire ou pas ?

Le carnet de pêche anguille est fourni avec la carte de pêche, mais doit-il être renseigné par les pêcheurs ? Bruno Garcia, le spécialiste pêche de France Bleu la Rochelle répond aux questions des auditeurs sur ce sujet

Bruno Garcia de la fédération de pêche de Charente-Maritime et de protection du milieu aquatique répond aux questions des auditeurs de France Bleu la Rochelle, aujourd'hui Jacques de Saintes : en prenant ma carte de pêche sur internet, on me délivre aussi le carnet de pêche anguille qui est parait-il obligatoire. Il semblerait que ces carnets soient remplis pour rien puisque les données ne sont pas exploitées. Est-ce vrai ? et dans ce cas, pourquoi le pêcheur serait-il répréhensible s’il ne possède pas l’imprimé sur lui ?

La garderie va-t-elle continuer de le demander lors d’un contrôle ? Merci pour votre réponse.

Bruno Garcia : Depuis 2009 en effet ce carnet de pêche est obligatoire et chaque pêcheur, même celui qui pratique une technique non destinée à cibler l’anguille, doit détenir ce carnet et surtout le renseigner. C’est l’article R 436-64 du Code de l’Environnement qui prévoit cette mesure. Tout pêcheur en eau douce, professionnel ou de loisir, doit tenir à jour un carnet de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs. Toutefois, pour la pêche de l’anguille, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.

Donc indiscutable ce carnet est obligatoire mais selon Jacques, il n’est pas exploité par la suite. Est-ce la réalité ?

C’est la triste réalité. L’administration n’a pas les moyens humains ou financiers de se livrer à la saisie et à l’analyse de ces données et c’est bien regrettable. Il faut reconnaître que c’est un travail fastidieux si l’on raisonne à l’échelle du pays. Rendez – vous compte que seulement en Charente-Maritime il y a plus de 20 000 pêcheurs.

Pourquoi des regrets ?

Tout simplement parce qu’il est toujours utile de détenir des chiffres et surtout lorsque l’on vous impose des restrictions sur cette espèce en particulier. Comment voulez – vous vous défendre si vous n’avez pas des éléments précis sur ces prélèvements.

Quels sont les éléments chiffrés réclamés dans ce carnet de capture ?

On va parler de carnet de pêche et non de carnet de capture. La différence est très simple. Un carnet de pêche vous y enregistrez même les anguilles que vous remettez à l’eau contrairement au carnet de capture. Ensuite vous devez y renseigner : la date, le lieu de capture, la technique, le lieu et la taille….

Aucun intérêt si ensuite ce carnet n’est pas restitué et analysé ?

C’est vrai ! Néanmoins ce carnet a malgré tout un intérêt et notamment pour le transport des anguilles capturées. Vous savez que d’un département à l’autre les périodes d’ouverture peuvent être différentes. Déjà en Charente-Maritime au nord ouverture le 01 avril, au sud ouverture le 01 mai. Lors d’un contrôle routier vous avez, dans votre véhicule, capturé des anguilles à Marans au mois d’avril et vous rendez à votre domicile à Saintes où la pêche de l’anguille n’est toujours pas autorisée. Il peut vous servir de justificatif ce carnet pour traverser un secteur où la pêche de l’anguille est à cette période interdite.

Donc vous continuerez à l’exiger de la part des pêcheurs ?

Oui pour les raisons précitées mais aussi parce qu’il est prévu par le Code l’Environnement. Après sachez que les gardes comme n’importe quel policier peut faire preuve de discernement, il reste seul juge pour relever ou pas l’infraction.

Quel est le montant de l’amende si vous ne détenez pas de carnet de capture pour l’anguille ?

C’est une contravention de 5 ème classe qui peut s’élever jusqu’à 1500 euros.