Le Chevesne, un coup de ligne spectaculaire

Le Chevesne, un poisson de la famille du gardon, carpe, tanche et autre brème qui procure des sensations aux pêcheurs

C'est un poisson de saison que le Monsieur de France Bleu la Rochelle Bruno Garcia nous propose de découvrir aujourd'hui : Le Chevesne ou Chevaine...That is the question ?

Deux orthographes pour ce poisson que vous allez nous décrire

Bruno Garcia : C’est un poisson d’eau douce qui appartient à la famille des cyprinidés comme le gardon, la carpe, la brème, la tanche, le carassin, etc. Si l’on devait physiquement le rapprocher d’un autre poisson pour mieux le visualiser ce serait le mulet. Le Chevesne possède une écaillure très marquée sur l’ensemble du corps avec une tête large et une grande bouche. Ce qui autorise l’utilisation de grosses bouchées pour le pêcher. A l’instar du mulet il peut atteindre le poids de 2 à 3 kg ce qui en fait un coup de ligne spectaculaire et notamment sur les premiers démarrages où là il faut desserrer le frein du moulinet si l’on ne veut pas y laisser le montage. Là par contre contrairement au mulet le combat ne dure pas très longtemps le plus gros et le plus fougueux des chevesnes quand il vous aura livré 2 ou 3 départs, se rendra très vite.

Où le trouve t-on ce poisson ?

C’est un poisson rhéophile ce qui signifie qu’il vit dans les eaux plutôt dynamiques avec un peu de courant. En Charente-Maritime on le trouve sur la quasi intégralité des rivières : Seugne, Charente, Boutonne, Sèvre Niortaise, Dronne, Curé, Arnoult, Seudre.

Vous nous parliez de poisson à grande bouche, j’en déduis que l’appât utilisé doit être de taille conséquente ?

Le Chevesne est omnivore et même je dirai opportuniste. A cette saison il peut se nourrir d’une mûre, d’une prunelle, d’une cerise mais il n’hésitera pas, non plus, à passer à table avec un vairon, une larve quelconque, une sauterelle, une mouche. Un menu très diversifié qui va nous faciliter sa pêche.

Alors justement que va-t-on choisir actuellement ?

Actuellement tout peut le séduire. On peut se contenter d’une pêche facile avec un petit leurre du genre imitation poisson ou insecte ou tout simplement sur un secteur précis repérer quelques ronces avec des mûres bien blettes qui naturellement vont tomber régulièrement dans l’eau sous l’arbuste et c’est là que va ma préférence, le traquer avec un insecte naturel du genre mouche ou sauterelle. Vous laissez dériver au gré du courant votre insecte, sans plomb ni flotteur, il va de soi que l’hameçon sera de taille très réduite pour ne pas entraîner votre insecte sous l’eau et quand tout ça est bien réglé, vous attendez la petite turbulence qui viendra trahir la présence du chevesne. Attention à ne pas ferrer trop tôt ! le premier petit remous derrière votre mouche peut dans un premier temps correspondre à une démarche de curiosité. Gardez un œil attentif sur votre appât vous devez pouvoir faire la distinction entre un poisson qui vient l’engamer et un poisson qui vient simplement s’informer de la présence de cet intrus.

Pas facile lorsque votre mouche qui mesure seulement quelques millimètres se trouve à 10 ou 12 mètres de vous.

C’est vrai d’où la nécessité de s’équiper de lunettes polarisantes qui éliminent les reflets et vous permettent de mieux distinguer ce qui se passe à la surface de l’eau.