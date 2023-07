Le pont de l'île de Ré, un coin de pêche ?

Bruno Garcia, le Monsieur Pêche de France Bleu la Rochelle vous révèle son secret pour pêcher dans le secteur du pont de l'île de Ré

Au menu du rendez-vous pêche de France Bleu la Rochelle aujourd'hui un sacré morceau...C'est le pont de l'île de Ré où ça bouchonne pas mal en ce moment avec l'arrivée des vacanciers

Bruno Garcia : C’est pour ça que l’on va se contenter de rester dessous et surtout pas dessus.

L’occasion de retracer rapidement un petit historique de cette prouesse technologique

Il est le 2 ème plus long pont de France après celui de St Nazaire. Sa longueur est de 2900 et quelques mètres. La fréquentation exponentielle de l’ile de Ré est à l’origine de ce projet, puisqu’aujourd’hui plus de 2 millions de touristes passent sur le pont contre quelques dizaines de milliers il y a 40 ans. Ses travaux se sont achevés en 1988, il y a plus de 30 ans.

Si j’ai bien compris on va aujourd’hui pêcher sous ce pont, donc bateau obligatoire.

Oui l’embarcation est incontournable, sous la forme d’un bateau classique ou encore mieux d’un canoë. Cette dernière solution vous facilitera la vie.

Pourquoi ?

Pour différentes raisons, déjà parce que l’investissement est beaucoup moins lourd, que le transport est beaucoup plus facile et en ce qui concerne la pêche proprement dite ça permet des dérives beaucoup plus lentes et une meilleure efficacité.

Que va-t-on pêcher sous ce pont ?

On y trouve de tout, daurades, tacauds, bars, des maigres, etc. C’est réellement un secteur très intéressant pour la pêche. On va aujourd’hui se concentrer sur le maigre. Tout simplement parce que c’est le poisson de l’actualité, un migrateur qui va passer encore qq mois sur nos côtes et c’est un poisson tellement intéressant à pêcher que je vous exhorte d’aller tenter votre chance.

Comment on peut expliquer qu’il y ait autant de poissons sous ce pont ?

Comme sous la plupart des ponts, les piles, les piliers du pont sont recouverts de petits coquillages, de moules en particulier. Qui dit moule, dit crabe, dit crevette, dit petits poissons, facile de comprendre que l’on enchaîne vite sur les poissons carnassiers et notamment sur le maigre qui est là, à l’affût pour se nourrir.

Alors comment le pêche - t-on ce maigre ?

2 solutions, a l’appât naturel auquel cas l’embarcation sera stabilisée (attention pas d’ancre sous le pont mais un dispositif comme une gueuse, un poids assez lourd qui ne risquera pas d’endommager les différentes conduites qui passent sous le pont et l’on pêchera sans se déplacer. L’autre solution c’est en dérive au leurre. On se positionne sur la proximité des piles, de préférence sur la zone abritée par le courant en donnant une priorité à l’aplomb de ces édifices. Les maigres et les bars sont très régulièrement en chasse à cet endroit précis.

Les petits conseils

Ne vous déplacez pas si l’eau est brouillée, turbide comme on dit en langage technique. Le maigre est un poisson qui chasse essentiellement à vue et il a besoin d’une eau plutôt claire. Dans des conditions normales utilisez de préférence des leurres de couleur vive, flashi comme disent nos jeunes disciples, du rose, du jaune, du orange c’est ce qui fonctionnera le mieux.

La petite note réglementaire

Taille réglementaire 50 cm

Quelques informations

Oui pendant cette période estivale la Fédération de pêche vous propose les « stations pêche », des animations pour la découverte de la pêche au feeder. Il reste quelques places téléphonez au 05 46 98 98 79. En raison de la poursuite de l’opération de faucardage, la navigation est interrompue sur la Sèvre Niortaise sur le contour de l’Île de la Chate du 10 au 13 juillet 2023 inclus.