Les grandes marées, l'occasion de ramasser quelques coquillages sur l'estran

Les gros coefficients de marée du week-end vont attirer de nombreux pêcheurs sur les plages et estrans du littoral. Bruno Garcia le Mr pêche de France Bleu répond aux questions des auditeurs

Bruno Garcia de la Fédération de pêche de Charente-Maritime répond aux questions des auditeurs aujourd'hui, qui Stéphane habite Clermont Ferrand et vient passer quelques jours en Charente-Maritime. Il aimerait profiter de ce séjour pour, compte-tenu des gros coefficients de marée le week-end prochain, ramasser quelques coquillages sur l’estran. Il s’est un peu renseigné sur la réglementation qu’il trouve extrêmement complexe et se demande comment on peut justifier autant obligations. On rappelle que l’estran c’est la partie du littoral qui est couverte et découverte par la marée.

Bruno Garcia : Oui c’est ça et plus ou moins en fonction des coefficients de marée. On va atteindre des maximums le WE prochain avec des coefficients de 108 vendredi, 112 samedi et 111 dimanche et à l’opposé ce week-end on aura des coefficients de 38 et 35. C’est justement très intéressant de se projeter sur le WE prochain et je vais d’ailleurs me permettre quelques remarques qui font suite à ce que j’ai pu constater lors des derniers gros coefficients alors que j’étais sur le secteur de Marennes. On aborde très souvent les règles de comportement comme celles qui vous préconisent de remettre les pierres dans la position initiale mais aujourd’hui, grâce à Stéphane, je vais insister sur les règles réglementaires, celles qui peuvent amener à une sanction, une amende.

La question de Stéphane se transforme donc en chronique du père fouettard aujourd’hui ?

C’est un peu ça ! Il y a des obligations lorsque vous allez ramasser des coquillages et ces mesures ne sont pas prises par hasard, ce ne sont pas des caprices imposés sans fondement. Pour la taille réglementaire par exemple, on sait scientifiquement qu’elle est définie par rapport à une première reproduction. Le pétoncle, la palourde dont on parlait dernièrement par exemple qui doivent impérativement mesurer 4 cm seront des coquillages qui se seront reproduit au moins une fois et c’est précisément le même raisonnement pour les autres espèces qu’ils soient coquillages ou poissons d’ailleurs. Moralité si vous voulez que vos enfants et petits enfants profitent également de ce plaisir et bien respectez ces obligations.

Vous pensez qu’il y a beaucoup d’abus dans ce domaine ?

Je vous le disais je fais allusion à ce que j’ai pu constater il n’y a pas si longtemps des pleins sacs de pétoncles et de palourdes qui n’avaient pas atteint la taille réglementaire. C’est d’autant moins pardonnable que vous pouvez vous procurer des petites réglettes et pratiquement tous les offices de tourisme les proposent, ces petites réglettes vous permettent de vérifier la taille de vos captures espèce par espèce.

Au-delà des tailles réglementaires il y a les quantités je crois ?

Absolument et toujours pour les mêmes raisons : la pérennité des espèces. Les quantités peuvent être différentes en fonction des espèces. Pour la palourde par exemple c’est limité à 200 unités, pour les praires c’est 3 kg, pour les huitres creuses 5 kg, les coques 2 kg, les pétoncles 5 kg, etc. Ces quantités s’entendent par marée et par pêcheur bien sûr. Retenez que toutes espèces confondues la quantité ne peut excéder 5 kg.

Alors d’une manière générale que doit – on retenir ?

Le premier réflexe est de s’informer si la zone que l’on veut prospecter est salubre ou insalubre. Les conditions peuvent varier dans le temps en fonction des normes. Les mairies vous renseigneront sur ce sujet. Prenez contact par téléphone ou allez sur leur site pour le savoir. Ensuite et toujours en lien avec les prélèvements excessifs pour lesquels on est en droit de s’interroger sur la destination, la vente des coquillages par les pêcheurs de loisir est interdite, c’est un délit puni d’une peine d’amende très lourde. Ensuite il y a des périmètres de protection, pas de ramassage de coquillages à moins de 25 m des concessions ostréicoles, les véhicules à moteur quels qu’ils soient ne sont pas autorisés pour se rendre sur les sites, les outils utilisés doivent répondre à certaines dimensions et pour finir attention au ramassage des huitres il est très réglementé et notamment sur les gisements classés où la pêche n’est pas ouverte toute l’année.

Bon encore une fois on a un peu dérivé mais je pense que Stéphane a eu la réponse à sa question. Vous êtes au Grand Pavois aujourd’hui.

J’J’y serai toute la journée