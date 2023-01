Les préparatifs avant le printemps

Bruno Garcia de la fédération de pêche de CharenteMaritime profite de la douceur du moment pour anticiper les préparatifs des pêcheurs au printemps sur France Bleu la Rochelle

Bruno Garcia : Je vais vous expliquer comment profiter de ces conditions pluvieuses et de cette douceur ?

Pour un pêcheur et les nappes phréatiques ça présentent bien des avantages, pour la nature et pour les végétaux ce n’est pas toujours bénéfique.

Quels sont les méfaits de cette douceur ?

Pour les arbres en particulier, l’absence de gel a pour effet de favoriser le développement de tous les parasites, champignons, etc. Ce qui bien évidemment les fragilise. Mais la semaine prochaine va être beaucoup plus fraîche avec des températures négatives le matin.

Revenons à la pêche et anticipons le printemps puisque c’est le sujet du jour.

S’il y a une esche passe partout, c’est bien le ver de terre, le fameux lombric. On peut l’utiliser à toutes les sauces et dans tous les menus quel que soit le poisson recherché. Je ne suis pas en train de dire que c’est le meilleur des appâts, mais c’est certainement celui qui vous apportera le plus de diversité dans vos captures. Il n’y a pas de partie de pêche au ver de terre sans touche.

On va stocker des vers de terre mais la première étape c’est de les chercher et de les trouver ?

Ces conditions d’humidité sont très favorables à la « récolte » des vers de terre. Des pluies régulières comme celles que l’on connaît depuis un petit moment sont idéales pour les trouver dans de faibles profondeurs sous la surface du sol ce qui n’était pas le cas depuis des mois où ces derniers ont préféré plonger pour se mettre à l’abri de la sécheresse.

Par temps secs, on peut parler de léthargie du ver de terre ?

Au même titre que d’autres animaux qui lorsqu’ils ne peuvent plus s’alimenter rentrent dans une phase de sommeil.

Comment se les procure-t-on ?

On peut suivre la charrue d’un tracteur lors d’un labour mais malheureusement derrière une culture de maïs par exemple on a très souvent des terres stériles, dans lesquelles il n’y a plus que très peu de formes animales vivantes. La solution que je préfère dans ces conditions d’humidité importante, va nécessiter un petit repérage au préalable. Les vers trahissent leur présence par des petits cratères autour desquels vous trouverez des petits monticules de terre en spirale, en tournicoton, ces petites galeries contribuent largement à l’aération et par conséquent à la fertilité des sols. A ces endroits là, vous prendrez une fourche à labourer que vous planterez le plus profondément possible dans le sol pour la faire vibrer en secouant le manche. Ces vibrations vont avoir pour effet de faire sortir les vers de terre. Attendez bien que l’intégralité du ver soit sorti. Si vous l’extirpez de force, vous risquez de la blesser et de limiter les chances de le conserver vivant

Tous les poissons sans exception, mordent au ver de terre ?

Sans exception, il faudra simplement raisonner par rapport à la taille du poisson recherché . Vous ne prendrez pas un gardon de 15 cm avec un ver de 20 cm. Et en même temps vous ne mettrez pas un ver de 20 cm sur un hameçon de 16. Alors soit vous utilisez un hameçon standard n° 10 par exemple et vous avez toutes les chances de piquer une carpe de plusieurs kg comme un gardon de 300 grammes. Ou alors un hameçon triple n°2 dissimulé sous une grappe de ver pour le silure et à l’inverse un hameçon n° 14 avec un petit ver de terreau pour séduire un carassin ou une belle brème.

La petit astuce

Si vous voulez faire flotter votre ver de terre, pour qu’il soit plus attrayant et qu’il danse au grè du courant, munissez vous d’une petite seringue et injectez dans votre ver de terre un peu d’air à différents endroits. Cette combine est en général assez performante.