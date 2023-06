Les questions d'auditeurs/pêcheurs sur la carte conjoint/jointe et la technique du "pilonnage"

Parmi les questions des auditeurs de France Bleu la Rochelle, la carte "femme" et la technique du "pilonnage" Bruno Garcia notre spécialiste vous répond

Bruno Garcia le spécialiste pêche de France Bleu la Rochelle répond aux questions des auditeurs comme Arlette de Surgères qui payait, il y a encore quelques années, une carte conjoint 10 euros pour l'année. Elle paye maintenant, 36 euros. Arlette n'est pas contente et souhaiterait connaître les raisons de cette énorme augmentation.

Bruno Garcia : C’est déjà une vieille histoire cette carte conjoint. Une petite confusion Arlette ! Faite d'ailleurs par la plupart des personnes qui acquittaient cette carte conjoint à 10 euros. La carte conjoint comme son nom l'indique était destinée aux conjoints qu'ils soient homme ou femme d'ailleurs. La condition était que le conjoint justement ait acquitté une carte de pêche classique. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de la fin 2006 a supprimée toutes les formes d'exonération. Vous voyez que ce n’est pas récent. Donc, plus de carte conjoint mais également plus de carte d'invalidité, plus de réduction pour les militaires non plus. Depuis le 01 janvier 2008 il a été proposé une carte découverte femme. C'est une formule qui n'a rien à voir avec la carte exonérée conjoint. Elle est destinée à faciliter l'accès à notre loisir pour les femmes qui souhaiteraient pratiquer la pêche. Et quand je vous dis qu'elle n'a rien à voir avec la carte exonérée c'est aussi parce que vous pouvez pratiquer la pêche sans la présence de votre conjoint. Ce qui n’était pas le cas précédemment. Aujourd’hui vous êtes indépendante Arlette.

Jean-Marc de Montils a pu lire dans une revue que le pilonnage était autorisé pour la pêche du goujon. Il voudrait savoir ce qu’est le pilonnage ? Mais avant de répondre à Jean-Marc on peut peut - être parler un peu du goujon.

Il a un corps assez massif avec de jolies zébrures verticales marrons presque noires en fonction de l’habitat dans lequel il se trouve. C’est un cyprinidé le goujon comme le gardon, la tanche, la carpe, la brème, le vairon. Un petit poisson avec de jolies moustaches et de jolis barbillons. Le goujon comme le vairon d’ailleurs ont la réputation de vivre dans des contextes purs, dans une eau de qualité. Ce n’est pas tout à fait vrai. Ce ne sont pas des organismes très exigeants. Ils ont besoin d’un milieu dynamique, une eau qui court légèrement mais au niveau qualité de l’eau ce n’est pas ce qui se dit. Le goujon par exemple pour se reproduire d’un peu de courant sur du sable et ça lui suffit pour assurer sa pérennité. D’ailleurs s’ils avaient réellement besoin pour vivre d’une eau de très grande qualité il y a longtemps que ces deux espèces auraient disparu de notre département.

Et pour répondre à Jean-Marc. Expliquez- nous ce qu’est le pilonnage ?

Le pilonnage c’est l’action de brasser le fond de la rivière avec ses pieds pour brouiller l’eau et mettre plein de petites choses en suspension. Des petits êtres vivants qui vont très vite séduire les goujons les attirer et les concentrer sur l’endroit où vous vous trouvez. C’est seulement pour le goujon que cette technique est autorisée. Je vous la conseille actuellement. Avec ces températures, les pieds dans l’eau on ne peut pas espérer mieux.

Où faut-il mettre les pieds dans l’eau en Charente-Maritime pour pilonner et pêcher des goujons ?

Il est bien présent chez nous sur de nombreux cours d’eau. Sur la Boutonne, sur la Seugne, sur l’Antenne, sur la Maine, sur le Coran, sur l’amont du Curé, sur la Seudre, etc. Tous les cours d’eau un peu dynamiques abritent des goujons.

Le matériel pour pêcher le goujon

Petit poisson maximum 15 cm donc une ligne très fine, corps de ligne 10 centièmes, bas de ligne 8 centièmes voire 6 si vous voulez pêcher encore plus fin. Attention à l’hameçon ! le goujon est un goulu si vous lui présentez un ver de terreau par exemple. Il en raffole. En une aspiration il va vous engloutir le ver et l’hameçon et là les difficultés commencent pour extirper l’hameçon du poisson et surtout si vous souhaitez le relâcher après. Donc un hameçon n° 16 ou 18. Je ne vous cache pas que j’ai une préférence pour le n° 16 pour les raisons que j’évoquais tout de suite.