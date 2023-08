Mais où sont passés les Rotengles ?

Le Rotengle, un poisson qui fréquente les étangs et les eaux calmes fait l'objet d'une question d'un auditeur de France Bleu la Rochelle à laquelle répond Bruno Garcia de la fédération de pêche de Charente-Maritime

Bruno Garcia le Monsieur pêche de France Bleu la Rochelle répond aux questions des auditeurs de la radio des 2 Charentes, aujourd'hui question de René de la Rochelle. Il nous demande pourquoi il prenait beaucoup de rotengles l’hiver et le printemps derniers et actuellement sur les mêmes zones, impossible d’en capturer un. Ont-ils disparu ou ont-ils migré ?

Bruno Garcia : Le rotengle, le cousin du gardon on les distingue grâce à deux critères physiques très visibles et particulièrement importants pour les pêcher. L’alignement de la nageoire ventrale par rapport à la dorsale, décalé chez le rotengle et sur un même aplomb chez le gardon. Et surtout, chez le rotengle une lèvre inférieure plus longue que la lèvre supérieure. Ce qui est caractéristique des poissons qui se nourrissent en surface. Certains me diront il y a aussi la couleur des nageoires. Jamais la couleur est un critère de distinction des espèces ! Le poisson est mimétique et en fonction de l’habitat dans lequel il se trouve, sa couleur évoluera.

Elle est peut-être là l’explication, la réponse à René, cette alimentation en surface ?

Elle est précisément là ! Tous les cyprinidés, gardons, brèmes, tanches, carpes, rotengles sont des espèces omnivores, qui vont aussi bien s’adapter à une nourriture carnée que végétale. En hiver et au printemps peu d’insectes en surface, les opportunités alimentaires se trouvent au fond avec des vers, des larves, des débris de végétaux, etc. A cette saison les mouches, moucherons, libellules ne manquent pas et le rotengle va préférer ces proies de surface faciles à capturer grâce à la forme, à la morphologie de sa bouche. C’est précisément le même raisonnement pour le Black-bass que l’on va rechercher au fond en hiver et dans la couche supérieure en été avec des leurres de surface. Observez la bouche du Black-bass et vous constaterez qu’elle est précisément faite comme celle du rotengle pour lequel à cette saison il faudra adapter votre technique de pêche.

Gilles nous demande s’il peut pêcher la carpe la nuit sur le secteur de Bel-Ebat ?

Bel Ebat quel joli nom qui laisse imaginer tellement de belles et bonnes choses.

Si on revenait à la pêche Bruno !

Oui ! Bel –Ebat est un lieu-dit qui se situe sur la rivière La Boutonne sur la commune de Champdolent. Pour être large on va dire entre Tonnay-Boutonne et Rochefort. Alors Gilles avant de rentrer dans les considérations réglementaires une petite remarque sur les terrains privés de Bel-Ebat. Et oui parce que les petites constructions, les petites cabanes sont construites sur des espaces privés et l’usage de ces « bungalows » devient donc privatif. Par contre la Boutonne étant un cours d’eau dont la gestion a été confiée au Conseil Départemental, les berges ont un statut du domaine public. Alors pourquoi j’insiste sur ce point précis ? Tout simplement parce qu’à l’entrée de ces terrains il y a une chaîne qui bloque l’accès et sur cette chaîne on peut lire sur un petit panneau : propriété privée.

Où voulez - vous en venir ?

Tout simplement à la servitude piétonne qui existe le long de ce cours d’eau du domaine public et qui autorise tout le monde sur une largeur d’un peu plus de 3 mètres à circuler le long de la rivière. Et je dirai d’autant plus pour les pêcheurs puisqu’ils louent le droit de pêche au Conseil Départemental.

Vous allez peut-être répondre à Gilles, pêche de la carpe la nuit ou pas ?

Désolé j’ai été un peu long mais ça me paraissait indispensable à préciser tellement ce parcours est l’objet d’interrogations. Alors Gilles je suis désolé mais le secteur de Bel-Ebat n’est pas autorisé à la pêche de nuit. Vous devrez donc y respecter les horaires légaux soit une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi – heure après son coucher. Mais la bonne nouvelle c’est que sur la Boutonne vous avez trois secteurs distincts qui vous permettront de pêcher la carpe de nuit. En partant de l’amont du cours d’eau, un qui s’étend de l’écluse de Bernouet à ST Jean d’Angély jusqu’à l’écluse de l’Houmée sur Tonnay Boutonne soit 11 km, un autre sur la même commune de l’aval du pont du faubourg d’Aunis jusqu’à la passerelle piétonne et un dernier sur Tonnay – Boutonne du tuyau noir situé quelques centaines de mètres en aval du pont de Tonnay-Boutonne jusqu’à l’aval du Cul de bœuf.