Où pêcher la carpe de nuit en Charente Maritime ?

Pourquoi la pêche de la carpe de nuit est-elle restreinte en Charente-Maritime ? Bruno Garcia, le Mr Pêche de France bleu la Rochelle répond aux questions d'auditeurs

Bruno Garcia de la fédération de pêche de Charente-Maritime répond aux questions des auditeurs de France Bleu la Rochelle, aujourd'hui Charles de Tonnay Boutonne nous interpelle sur le manque de secteurs attribués à la pêche de la carpe de nuit en Charente-Maritime. Pourquoi , nous dit-il, certains départements autorisent cette pratique partout sur les canaux, rivières et plans d’eau sans aucune restriction géographique ?

Bruno Garcia : Dans un premier temps rappelons ce qu’est la pêche de la carpe de nuit. C’est une dérogation à la pêche classique qui permet de rechercher la carpe et uniquement ce poisson-là. Cette autorisation existe depuis à peu près 1990 et avait dans un premier temps été très bien accueillie par les demandeurs. Ils sont de plus en plus nombreux à solliciter cette possibilité mais voilà, très logiquement, compte-tenu de la demande croissante ils sont nombreux et Charles le confirme, à nous dire que les secteurs attribués ne sont pas suffisants.

Alors pourquoi ailleurs et pas en Charente-Maritime une liberté totale sur l’intégralité des cours d’eau ?

C’est une question qui revient régulièrement et au risque de ne pas convaincre tout le monde ma réponse sera toujours la même. Ces secteurs autorisés pour la pêche de nuit ont été retenus selon 3 critères imposés par l’administration et, on ne va pas botter en touche, cautionner par nos services.

- Le premier c’est l’absence de riverain à proximité du lieu de pêche. ça me paraît être un argument légitime par rapport aux nuisances et notamment sonores que représentent une activité de nuit. On connaît l’enthousiasme autour de la capture d’un beau poisson.

- Le deuxième c’est la sécurité des pêcheurs. La pêche de nuit s’accompagne d’une installation de camping, une toile de tente. Et oui les « carpistes » aussi passionnés soient ils dorment quand même un petit peu en attendant les touches et certaines berges où justement pourraient être installées ces toiles de tente sont très étroites et à proximité de chemins ou de routes. Imaginez du camping sur une bande de terrain de un mètre de large avec des véhicules qui passent juste à coté. Je pense que cette décision est non seulement raisonnable mais surtout responsable.

- Le troisième c’est une accessibilité facile pour les services de police de la pêche et les secours. En cas d’accident, de problèmes de santé il est indispensable d’espérer une intervention des pompiers par exemple dans les meilleurs délais et sur le sujet des contrôles je rappelle que seule la pêche de la carpe est autorisée la nuit. Pas de dérogation pour les autres espèces et je ne cache pas que lorsque les gardes effectuent des surveillances de nuit, régulièrement, ils relèvent des infractions de toute nature : pêche au vif, pêche de l’anguille, etc. ça a encore été le cas lors du dernier week-end de l’ascension. Nous tenons donc à cette accessibilité facile qui permet une approche discrète.

Donc quelques dérives quand même

Oui et aujourd’hui nous avons du mal à conserver tous les secteurs. Pas forcément pour des infractions « pêche » mais quelques communes se plaignent et particulièrement des nuisances sonores occasionnées par cette pratique. J’ai quelques exemples sur la proximité de camping municipaux où nous avions pensé que ça ne poserait pas de problème mais aujourd’hui et surtout en période estivale nous devons revoir notre copie sous la pression des maires de commune.

Peut-être la possibilité de gratter des petits linéaires supplémentaires à droite à gauche pour élargir cette possibilité « carpe de nuit » ?

Il y a deux ans précisément nous avons refait un tour du département et relevé l’ensemble des secteurs susceptibles de recevoir ces pêcheurs noctambules. Nous avons effectivement, comme vous le dites, gratter les fonds de tiroir et en voilà la conclusion. Un secteur déjà existant sur Tonnay-Boutonne dont le linéaire a été augmenté de 530 mètres et une création de secteur de nuit sur 1 km sur le canal du Moussard au niveau de la commune de Geay. Malheureusement toutes les autres propositions ne correspondaient pas aux critères précités.