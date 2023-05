Pêche de l'anguille : ce qu'il faut faire et ne pas faire

Les nouvelles règles de la pêche de l'anguille posent question à bon nombre de pêcheurs, Bruno Garcia le Mr Pêche de France Bleu la Rochelle arrive et vous répond

Bruno Garcia répond aux questions des auditeurs de France Bleu la Rochelle question aujourd'hui de William qui rencontre quelques difficultés sur l’interprétation des nouvelles règles pour la pêche de l’anguille. Peut-on, de manière simple et synthétique, l’éclairer sur les obligations en vigueur 2023 ?

Bruno Garcia : C’est un sujet que l’on a déjà traité il y a environ deux mois. J’aurai pu l’occulter sachant qu’il y a le risque d’être redondant mais nous avons tellement de questions sur l’anguille mes collègues et moi, on se fait tellement engueuler tous les jours qu’il m’a semblé opportun de revenir sur cette incohérence. Et quand je dis incohérence je mesure mes mots. Ça mériterait d’autres qualificatifs sachant que l’on subit cette situation et que l’on est absolument pour rien sur les décisions prises.

On va peut-être revenir sur la genèse de cette situation réglementaire

Depuis 2009 l’anguille est inscrite au livre rouge des espèces menacées. Des mesures visant à réduire les prélèvements ont été mises en place pour la protéger. Sachant que le constat, 15 ans plus tard, n’est pas tout à fait satisfaisant nos législateurs ont décidé de durcir les règles. Mais la difficulté c’est que la gestion de la pêche et des pêcheurs et des poissons revient à deux ministres. Un ministre de l’agriculture, de l’aquaculture, de la forêt, etc et un ministre de l’Environnement. D’un côté le souhait d’une fermeture totale de la pêche, qu’elle soit amateur ou professionnelle et de l’autre des mesurettes pour que la commercialisation de cette espèce, à tous ses stades, puisse perdurer.

En pratique, concrètement ?

La pêche de l’anguille est interdite pour les pêcheurs de loisir sur toute la façade maritime mais reste autorisée sur les eaux douces. Je dois rappeler que l’anguille vit alternativement en fluvial et en maritime, que côté mer ou rivière c’est la même anguille et que rien ne justifie que l’on puisse continuer à autoriser le prélèvement annuel de 57, 5 tonnes de civelles (alevin de l’anguille) si l’on prétend que l’espèce est en difficulté.

Je suppose que la question de William porte sur le moyen d’identifier ces limites pour ne pas se mettre en infraction.

Effectivement et la grande majorité des interrogations porte sur cet aspect précis. Comment peut-on savoir si l’on est en maritime ou en fluvial. D’une manière générale la limite entre le fluvial et le maritime se fait au niveau du premier obstacle à la mer.

Mais probablement quelques exceptions ?

Il existe un document officiel visé par le Préfet intitulé ARP ? (Arrêté Réglementaire Permanent sur la pêche fluviale) qui en page 18 et 19 fait état de toutes ces exceptions. Sur la page d’accueil internet de la Fédération de pêche 17 vous cliquez sur l’onglet réglementation et vous y accédez.

Quelques informations

Sur la rivière la boutonne le samedi 03 juin 2023 des plongées dans le cadre d'un programme de prospection de mulettes (mollusques protégé), de l'écluse de l'Houmée à l'écluse de Fontdouce, communes de Tonnay-Boutonne, Torxé et Voissay, prévues. Et puis le week-end prochain je vous communiquerai où ont lieu les différentes propositions pour la fête de la pêche. Ces sites où l’on vous propose de vous initier à la pêche gratuitement.