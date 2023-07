Transfert de poissons vivants....autorisé ou pas ?

Transporter un poisson vivant d'un lieu à un autre, est-ce possible ? Que dit le code sanitaire ? Question posée aujourd'hui sur France Bleu la Rochelle à Bruno Garcia de la fédération de pêche de Charente-Maritime

Bruno Garcia répond aux questions des auditeurs de France Bleu la Rochelle question aujourd'hui de Jésus qui habite Rochefort et a pris beaucoup de gardons sur le canal de Charras. Comme il ne consomme pas le poisson qu’il pêche il a tout transféré dans les marais de Voutron où il ne prend que des brèmes. Jésus nous précise qu’il demande depuis longtemps à l’association de pêche de lâcher des gardons. Bon à vous de nous éclairer sur ces nombreuses questions Bruno.

Bruno Garcia : Il y en a au moins 3 des réponses à apporter à Jésus dont une situation où il mérite de se faire tirer l’oreille.

Lesquelles ?

……..Bon souvent les choses sont faites par ignorance et il est difficile de le reprocher. Il existe des règles pour la pratique de la pêche mais il y a parallèlement pour le poisson aussi un code sanitaire. Vous ne pouvez pas transporter du poisson vivant d’un lieu à un autre aussi facilement. Première obligation : il doit être issu d’un établissement de pisciculture agréée.

La définition d’une pisciculture agréée

Elle profite d’un suivi sanitaire et est exempte de problèmes viraux. Il existe chez le poisson aussi des maladies qui sont transmissibles d’une espèce à une autre. Des sujets que l’on appelle des « porteurs sains » qui ne laissent apparaître aucun signe pathologique mais qui sont malgré - tout des vecteurs dangereux de certains virus.

Des exemples concrets

Les poissons carnassiers sont les plus réceptifs à ce type de problème que l’on nomme les rhabdovirus. La rage par exemple est un rhabdovirus pour les mammifères. Chez le poisson on connait la SHV, septicémie hémorragique virale qui peut vous décimer une population de brochets, sandres ou truites en quelques jours. Le virus de l’Herpès existe aussi chez le poisson. La VPC la virémie printanière de la carpe, etc. Voilà tout ça pour vous dire qu’il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers. Vous introduisez des gardons, des carpes en apparence sains mais porteur du virus et vous imaginez les conséquences. Il existe aujourd’hui pour les établissements piscicoles un agrément spécifique pour ce type de pathologie. Agrément qui de mémoire n’est pas délivré avant quatre ans d’une absence totale de problème viral.

Bon je pense que Jésus ne recommencera pas. Ça partait d’un bon sentiment, alors quelle est la solution pour « réimplanter » du gardon dans les marais de Voutron comme le souhaite Jésus ?

On a déjà abordé ce sujet que l’on avait intitulé je crois la zonation piscicole. Chaque espèce de poisson est inféodée à un milieu bien spécifique. En fonction de l’habitat vous allez trouver un brochet ou un sandre et dans cette situation précise un gardon ou une brème. Le gardon sur le canal de Charras où nous sommes sur une bonne partie de l’année sur un milieu dynamique et la brème sur les marais de Voutron où nous sommes sur un milieu lent. S’il n’y a pas de gardon sur les marais de Voutron c’est tout simplement que le milieu ne convient pas à son alimentation, sa croissance et sa reproduction. Vous allez pouvoir en déverser des tonnes ils ne survivront pas.

