Une infraction, mais deus amendes pour un pêcheur Charentais-Maritime

Bruno Garcia, le Mr pêche de France Bleu la Rochelle répond aux questions des auditeurs ; C'est le cas de Yannick verbalisé à deux reprises pour une même infraction

Parmi les nombreuses questions d'auditeurs auxquelles répond Bruno Garcia de la fédération de pêche de Charente-Maritime, il y a aujourd'hui la question de Yannick qui a été verbalisé pour avoir pêché dans une réserve et demande pourquoi une première amende lui est demandée par la Fédération des pêcheurs et une deuxième par le Tribunal Judiciaire ?

Bruno Garcia : Cette « surprise » et par conséquent cette interrogation reviennent chaque année pour les contrevenants et tous les ans nous sommes sollicités Jean-Luc sur ce sujet. La Fédération a envoyé il y a quelques jours les demandes de transactions et la réaction ne se fait pas attendre. Bon nombre de personnes qui ont commis une infraction pêche s'étonnent, après avoir été verbalisés, d'être destinataires de deux demandes de transactions.

En d'autres mots d'avoir à régler deux amendes distinctes . On peut considérer que c'est normal, je dirai même légal ?

Un procès verbal a 3 destinations légales :

- L'original est adressé au Procureur de la République.

- Une copie de la procédure est destinée au Président de la FDAAPPMA

- Une autre copie adressée au Président de l'Association des Pêcheurs Professionnels en eau douce

- En Charente-Maritime nous communiquons une quatrième copie au Président de l'AAPPMA. Il s'agit d'une démarche de courtoisie mais ce n'est pas une obligation légale.

Et chacune de ces institutions réclame un petit morceau de l'amende si j'ai bien compris ?

Il faut bien faire la distinction entre amende pénale c'est à dire le Procureur de la république et l'amende civile qui a pour origine la Fédération des Pêcheurs et les pêcheurs professionnels. Deux démarches bien distinctes.

Ce qu'il faut savoir et qui est prévu par l'Article L - 437-18 du Code de l'Environnement :

Pour ce qui est de la FDAAPPMA et des Pêcheurs Professionnels chacun est habilité à réclamer une transaction civile à la hauteur du préjudice subi.

Donc ça c’est la transaction civile à laquelle vient s’ajouter l’amende pénale ?

Le Procureur de la République, plus précisément l’Officier du Ministère Public est souverain et décide s'il y a ou pas une poursuite pénale. En ce qui concerne les infractions à la police de la pêche et lorsque le contrevenant s'est acquitté de sa transaction civile, la transaction pénale peut être « allégée ». L'inverse est vrai aussi, dans le cas où l'amende pénale a été réglée, la Fédération peut aussi faire preuve de souplesse de façon à ce que le montant total n'excède pas le barème prévu. Attention, si cette souplesse peut être appliquée pour les contraventions, elle est totalement occultée pour les délits.

Mais aussi et par contre dans les situations de réitération, de récidive, jugées graves, pêche de nuit par exemple ou pour des problèmes de comportement, la transaction pénale réclamée par l'Officier du Ministère Public qui est en charge de tout ce qui est contraventions n'est pas revue à la baisse. Je ne sais pas si Yannick a fait l'objet de circonstances aggravantes.

Ca peut finir par faire cher au bout du compte ?

Plusieurs centaines d'euros lorsque chaque institution fait valoir son droit, le contrevenant peut se voir dans l'obligation de régler jusqu'à 3 transactions (2 civiles et 1 pénale). Les transactions civiles sont par contre systématiquement requises par la FDAAPPMA et viennent de temps en temps, comme je l'ai expliqué précédemment se court circuiter avec les demandes de transaction pénale.

En résumé il vaut mieux se conformer à la réglementation en vigueur ?

C'est bien sur le conseil que je donne mais j'ai l'impression que tout le monde n'écoute pas France Bleu la Rochelle.