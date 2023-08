Une sole d'élevage servie dans un restaurant de Chatelaillon : mythe ou réalité ?

Parmi les questions auditeurs de France Bleu la Rochelle : Gérard "aurait" mangé une sole d'élevage dans un restaurant Châtelaillonnais et s'interroge sur la provenance du poisson ; Nicole elle voudrait connaitre le nom des petits insectes autour de son bassin d'agrément.

Bruno Garcia le Mr pêche de France Bleu répond aux questions des auditeurs dont Nicole qui habite la campagne et a un petit bassin d’agrément. Elle a découvert il y a quelques jours des petits insectes qui « patinent » à la surface de l’eau. De quoi s’agit-il ?

Bruno Garcia : Il y a deux hypothèses le Gerris ou le Gyrin. Je pense que s’il s’agissait du Gyrin Nicole nous aurait précisé qu’il tournait à la surface de l’eau. Le Gyrin est un véritable petit tourniquet à la surface et a la particularité d’être d’une couleur gris métal. C’est un petit coléoptère qui se nourrit de toutes petites proies.

Bon mais à vous entendre ce n’est pas le Gyrin ?

Non lorsqu’on parle de patineur à la surface de l’eau il s’agit du Gerris ou si la surface est gelée ça peut être Candeloro. Le Gerris c’est un petit insecte muni de six pattes hydrophobes. Je vais vous devancer avant que vous me disiez que je parle chinois je vais traduire hydrophobe. Ses pattes sont tout simplement munis de poils qui empêchent la pénétration de l’eau et lui permettent de flotter. Evidemment s’ils étaient plus lourds ils ne flotteraient pas. N’essayez pas de mettre une paire de chaussettes angora pour traverser le port de la Rochelle . Ça ne fonctionnera pas !

Nicole nous parle de patineurs pourquoi ?

Les pattes postérieures ont une fonction de gouvernail. Les pattes médianes, qui sont les plus longues, permettent la propulsion par saccades. Les pattes antérieures, plus petites, sont spécialisées dans la prédation . C’est assez surprenant mais un Gerris en une saccade peut faire un bond de quasiment un mètre.

Vous nous parliez de prédation

Oui communément le Gerris est appelé araignée d’eau c’est une erreur il est de la même famille que les punaises. Punaise d’eau est donc beaucoup plus adaptée puisque c’est un piqueur.

Il peut piquer l’être humain ?

Difficilement je pense compte tenu de la fragilité de son rostre. Rostre qui lui sert à s’alimenter en transperçant des petits insectes qu’il repère grâce aux ondes provoquées par les mouvements à la surface de l’eau. Il suce ses proies et en laisse une enveloppe vide.

On a une deuxième question de Gérard. Il a mangé une sole dans un restaurant à Chatelaillon il y a quelques jours. Le serveur lui a précisé qu’il s’agissait de sole d’élevage. Est-ce possible Bruno ?

Alors je maîtrisais quelques chiffres sur les élevages et notamment sur l’aquaculture marine mais sur la sole particulièrement j’étais, je l’avoue, un peu sec et j’aurais eu tendance à dire que l’élevage de soles n’existait pas. Les Français grâce à ses instituts de recherche sont les pionniers des techniques d’élevage. Je parle de techniques et non de volumes de production. Notre pays produit 7000 tonnes de poissons marins à l’année alors que la Norvège en produit 900 000 tonnes.

Alors vous vous trompiez ou pas sur la sole ?

J’ai bien fait de vérifier je me serai fait rattraper par la patrouille. Après ça me donne une dimension humaine de me tromper de temps en temps. Nous produisons quand même dans le Sud-ouest de la France 600 millions d’alevins de soles. Ça paraît astronomique mais en réalité il existe énormément de mortalités sur ce stade du poisson. L’alimentation adaptée à ses besoins nutritionnels n’est pas encore au point. Ceci dit même si une bonne partie de cette production part essentiellement en Espagne, une autre partie reste en France. Il n’est donc pas impossible Gérard que vous ayez mangé de la sole d’élevage.