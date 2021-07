Le pourboire dans les restaurants - Drinkgeld in de Wirdschafte

Lancement ehr sin gescht owe uff ere terrasse gewann wirschtle esse ???

Ja ! sie schmecke andersch ass dheim ! es sin feschtwirschtle.. dee wie mer isst unter lampions wie doo ever de hoft von re beitz gstreckt sin…oder dee wie in ere wirtschaft uff eme surkrutt leje wie mer mit kompels teilt.. (soupir) ich hab gescht owe pracht wirschtle nab gschafft !! isch diss e gueti beitz

Pierre ehr bruche jezt nit de purzelbaum schlaawe !an de wirschtle isch kein kochkunscht ! e wirt muess se numme ins wasser laïe..

Ja ! awer achtung ! in was fer wasser ? in kaltes wasser oder schun in heisses wasser.. macht mer ebs ins wasser ? e krittel oder e bissel surkrutt ass se besser schmecke un noo.. muesch wisse wie lang dass se drinne meun leje…denn wie saat d’mamema « wann de nit uffbasch hesch kein biewle meh im teller wann se uffspringe hesch maÏdle…denn s’ wirschtel sieht noo uss wie e schneck »

Pierre un was steht in de zittung ever wirschtle

In amerika hett einer fer zwei paarle wirschtle 16 000 dollars trinkgeld gelonn.. 16 000 dollars.. de kevin hett gsaït « bleed ass’ich dene nit serviert hab ! hitt kennt’ i mer e auto kaufe… » Pierre ! e auto fer zwei paar wirschtle… doo lohnt sich’s schun e kessel ever ze stelle !!

Pierre tja awer es kommt uff de client aan !!

Redde mer nit ! wie ich studiert hab un hab in ere wirtschft serviert… doo haw’i kein suu trinkgeld bekomme.. doo hann se numm so ledigi klipfel ghett fer de plat du jour. So rapsigi satan wie an allem spare.. wie noch d’schlappe von ehrem grossvater aan hann e mann wie schun 20 johr dodd isch… sonnigi wie salzsackele un holz leffele mit heim namme un wie d’reschtle im e aluminium haafel mitnamme.

Pierre egal ! e client isch e client ! Un ehr hann noch nie kein trinkgeld bekomme. ?

Doch einmol hett er einer welle gann.. er hett gsaït « hol der zwei euros ! sie stecke in mine unterhosse kannsch der noo 2 schokola wecke kaufe ».. pierre ! es gibt momente doo dank ‘i gott as’i zuckerkrank bin..