Souvenirs de pic-nique / Picknick Erinnerunge

Chaque matin, Huguette Dreikaus analyse la presse rhénane, aujourd'hui on parle pique-nique et souvenirs !

Lancement es isch pique nique zitt !!

Oh haw’ich doo scheeni errinnerunge.. d’mamme wie d’glacière rischt mit dene bleue plastique kisse miot em bier fer de babbe mit em sic fer uns kinder un mit rotem limonader fer sie un noo dee schueler sack mit de schinkebredle dee vache qui rit eckle, d’tomate, d’herte eier.. s’confiture glase mit de selbscht gemachte mayonnaise…de salami, d’ wasserweckele un d’cornichons..immer s’ sewe !! sache wie ich als iss wann’i sehnsucht noor minere jugend hab ! un noo sin mer als ab iriegs in de wald oder an de rand vom e see s wie gerardmer oder de hanauer weiher un hann ussgepackt !! middles in de schnoke.. emol sogar middeles in de weschpel.. doo sin mer mit unsere schikebredle rum geraast. Unsere erscht « manger bouger.com »

Pierre dee pique nique gibt’s schun lang !!

Ah jo !!schun bie de keni isch als in de schlissgarte gesse worre.. doo isch an kalte hiehner schunke rab gebisse warre oder kalter fisch nab gedriwwelt worre mit mayonnaise. Un doo hann dee dame dee reck ussgsprtizt ghett un sin doo gsesse wie blueme…d’’juper witt ussenander mit ehre groose falte.. soo hann se au s’wasser kenne abschlaawe wann’s pressiert hett ohne uffzestehn..

Pierre es gibt jezt schicki pique nique ?

Ou ja !!!! mit guet exquisite sache mit siver besteck un porzellan teller .. mit caviar…. Mit foie gras .. awer immer mit ameise wie stupfe !!a-meise b-meise, bis zuem z- meise !!! pierre !ehr wie immer frosche wie d’werter haare komme wie kommtdiss wort pique nique haare ? laase de wikipedia un vergesse alles/ alles falsch.. pique nique kommt vom ditsche. Picken..une nicken… picken diss isch picke.. uff franzeesch picorer also esse.. un nicken ode rein nickerchen machen diss heisst e sieste mache. Un warum nicken.. denn nicken heisst de kopf nab mache wie fer ja ze saawe.. un wann mer am tisch en schlooft fallt de kopf immer unte nuss.. d’mamema saat « es word immer gsaït « de kopf nit hange lonn ! ich loss ne jede noormedaa hange un diss sich gueueueueueueuet !!!