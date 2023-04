Quelles sont les chansons préférées de Axel Bauer ? Anecdotes, souvenirs et coups de cœur, le rockeur a carte blanche pour vous faire découvrir son univers musical.

De Jean-Louis Aubert à The Who en passant par Brigitte Fontaine, Alain Bashung, Lou Reed, Feu! Chatterton ou encore Jacques Higelin, Axel Bauer prend les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Axel Bauer" à découvrir le dimanche 23 avril de 19 h à 20 h.

À travers ses choix, il nous raconte ses souvenirs, ses anecdotes, et devient l'animateur de votre dimanche soir sur France Bleu.

Axel Bauer est un auteur, compositeur, interprète et guitariste français. Il s'est fait connaître dans les années 80 avec sa chanson Cargo, puis Éteins la lumière en 1992 et À ma place en duo avec Zazie en 2001. Il a vendu près de trois millions de disques dans sa carrière. Figure de proue du rock français depuis quatre décennies, il a sorti en 2022 son huitième album studio intitulé Radio Londres (Acceleration Music). Il sera à l'affiche de nombreux festivals cet été et on le retrouvera en fin d'année à l'Olympia à Paris le 22 novembre 2023.

"Allô, c'est Axel Bauer sur France Bleu. On m'a donné les clés, alors je vais vous passer quelques disques que j'aime, quelques morceaux. On va parler ensemble de ça, je vais vous expliquer pourquoi j'aime bien tel ou tel morceau. Je ne peux pas commencer une playlist sans vous parler des Who parce que c'est le premier concert que j'ai vu quand j'avais quatorze ans. C'est ce qui m'a décidé à apprendre vraiment sérieusement la guitare et à me mettre dans la musique. À partir de ce moment-là, quand j'étais à l'école, on me disait : "Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?" Je disais : "Je veux être musicien !" Et plus tard, d'ailleurs, j'ai rencontré Roger Daltrey des Who, qui a repris mon premier morceau "Cargo". La boucle est bouclée, c'était fantastique. J'avais l'impression d'être un jeune chevalier adoubé. Alors je veux absolument vous faire découvrir un morceau des Who qui n'est pas forcément le plus connu, bien qu'il est très, très 'streamé'. Il s'appelle Behind Blue Eyes."

