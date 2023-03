Quelles sont les chansons préférées de Charly et Lulu ? Anecdotes, souvenirs du Hit Machine et coup de cœur, le duo d'animateurs de télévision a carte blanche pour vous faire découvrir son univers musical.

De MC Solaar à Everything but the girl en passant par Alain Souchon et Laurent Voulzy, Sade, Michel Polnareff, Prince, Whitney Houston, Étienne Daho ou encore Véronique Sanson, Charly et Lulu prennent les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Charly et Lulu" à découvrir le dimanche 19 mars de 19 h à 20 h.

À travers leurs choix, ils nous racontent leurs souvenirs de radio, leurs anecdotes de télévision et deviennent les animateurs de votre dimanche soir sur France Bleu. Le public les a découverts dans les années 90, en tant que chroniqueurs aux côtés de Christophe Dechavanne dans l'émission Coucou c'est nous ! Mais c'est surtout leur présentation du Hit Machine sur M6 à partir de 1995, qui rendra le duo célèbre. Plus de quinze ans après l'arrêt de leur émission phare, les acolytes sont toujours aussi soudés.