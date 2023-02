Quelles sont les chansons préférées de Christophe Maé ? Anecdotes, souvenirs et coup de cœur, le chanteur originaire du Vaucluse a carte blanche pour vous faire découvrir son univers musical.

De Francis Cabrel à Amadou et Mariam en passant par Stevie Wonder, Georges Brassens, Vanessa Paradis, Tracy Chapman ou encore I Am, Christophe Maé prend les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Christophe Maé" à découvrir le dimanche 26 février de 19 h à 20 h.

À travers ses choix, il nous raconte ses souvenirs, ses anecdotes, et devient l'animateur de votre dimanche soir sur France Bleu. Découvert du grand public en 2005 avec son rôle de Monsieur dans la comédie musicale Le Roi Soleil, Christophe Maé a depuis sorti 8 albums et de nombreux tubes comme On s'attache, Il est où le bonheur ou encore Pays des merveilles en duo avec Ceuzany, qui est extrait de son prochain album C'est drôle la vie (à paraître le 17 mars) et que l'on peut écouter dans la programmation musicale de France Bleu .

"Vous venez peut-être de nous rejoindre, c'est Christophe Maé dans le studio de France Bleu. Je vous fais découvrir des titres, je vous fais écouter des chansons que j'affectionne plus particulièrement. Et là, j'ai envie de vous faire écouter, pour le coup, un morceau de Jean-Louis Aubert, une chanson qui s'appelle Marcel. Marcel, parce que ma femme était enceinte il y a quelques années. On attendait un petit garçon et on voulait l'appeler Marcel. J'appelle Jean-Louis et je lui dis, j'étais au Théâtre de Paris, je faisais un concert, je dis à Jean-Louis écoute : "Je vais faire découvrir une chanson qui s'appelle Marcel aux gens. J'aimerais que tu viennes à mes côtés". Puis il m'a fait le plaisir de débarquer en scooter, il a pris la guitare et il a mis le feu. Quel bonhomme ! Quel monsieur !"