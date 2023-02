Quelles sont les chansons préférées de Christophe Willem ? Anecdotes, souvenirs et coup de cœur, le chanteur a carte blanche pour vous faire découvrir son univers musical.

De Juliette Armanet à Madonna en passant par Michael Jackson, Whitney Houston, Seal, Lizzo ou encore Édith Piaf, Christophe Willem prend les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Christophe Willem" à découvrir le dimanche 19 février de 19 h à 20 h.

À travers ses choix, il nous raconte ses souvenirs, ses anecdotes, et devient l'animateur de votre dimanche soir sur France Bleu. Découvert sur M6 dans Nouvelle star en 2005, l'artiste a depuis sorti 6 albums et de nombreux tubes comme Jacques a dit, Double je ou PS : Je t'aime extrait de son dernier album Panorama à écouter dans la programmation musicale de France Bleu .

loading

"Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Autant vous dire que je suis ravi de partager avec vous cette heure-là, complètement libre. Je vous ai préparé une playlist incroyable, évidemment, puisque je l'ai fait avec amour, donc ça passe de ce que j'écoutais plus jeune, ce qui m'inspire et ce que j'écoute là maintenant, aujourd'hui et je suis sûr, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Alors là, sans transition aucune, mais alors vraiment aucune, Juliette Armanet. Ça, c'est mon coup de cœur, je pense. Elle a enflammé l'année 2022, clairement avec son titre "Le dernier jour du disco". Je salue vraiment le courage et l'audace de Juliette qui a basculé d'un univers à l'autre. C'est assez rare des artistes qui osent faire ça et je trouve que pour ça et pour le titre incroyable "Le dernier jour du disco", j'avais envie de l'entendre et de le partager avec vous, maintenant."

Sa première scène avec une artiste internationale

Dans la Playlist de Christophe Willem figure une chanson à l'histoire incroyable : sa première scène avec une artiste internationale ! "Je vous fais découvrir, peut-être que vous ne connaissez pas ce groupe. Moi, j'ai vraiment aimé énormément écouter ce groupe. Ça s'appelle Morcheeba et cette chanson "Rome wasn't built in a day". Alors pour l'anecdote, j'étais allé les voir en concert au Zénith quand j'avais quatorze, quinze ans et je me suis retrouvé, je vous jure que c'est vrai, à la fin du concert, a chanter cette chanson avec la chanteuse Skye, qui avait demandé aux gens du public qui voulait monter sur scène. Ma première expérience sur scène, c'était au Zénith quand j'avais quinze ou seize ans avec ce groupe et j'adore cette chanson du groupe Morcheeba."

loading