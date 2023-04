Quelles sont les chansons préférées de Dave ? Anecdotes, souvenirs et coups de cœur, le chanteur néerlandais a carte blanche pour vous faire découvrir son univers musical.

De Renaud à Zaz en passant par Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Daniel Auteuil, The Beatles ou encore Régine, Dave prend les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Dave" à découvrir le dimanche 30 avril de 19 h à 20 h.

À travers ses choix, il nous raconte ses souvenirs, ses anecdotes, et devient l'animateur de votre dimanche soir sur France Bleu.

Dave connaît le succès dans les années 1970 avec des chansons comme Du côté de chez Swann et Vanina. Bien qu'il soit né à Amsterdam, aux Pays-Bas, il chante en français et vit en France. Qualifié de "chanteur à voix" en pleine mode des "chanteurs à minettes" puis du disco, il se met en retrait pendant un moment. À partir des années 2000, il participe et anime de nombreuses émissions de télévision. Son dernier album Souviens-toi d'aimer a été produit par le chanteur Renaud, qui a été "scotché par l'énergie et les facéties décomplexées de son aîné".

loading

"Alors là, j'espère que vous allez être aussi heureux que moi qui vous ai préparé une playlist avec des chansons qui sont la quintessence de ma vie, que j'aime de tout mon cœur, pour différentes raisons, parfois avouables, parfois pas avouables. Mais ça gène pas. Non, vraiment, restez avec moi. Restez avec moi pour écouter toutes ces chansons qui font partie de votre vie comme de la mienne.

Et maintenant, je vais vous passer mon plus vieil ami, pas en âge, mais on s'est connus en 71 et on a joué deux ans ensemble au théâtre et il s'appelle Daniel Auteuil. Et lui, il n'a qu'un rêve, après avoir fait ce qu'il a fait au théâtre et au cinéma, c'est de devenir chanteur. Eh ben ça y va. Je suis même carrément envieux, je ne vais pas dire jaloux, c'est un gros mot, mais envieux des quantités de galas, des spectacles qu'il fait. Allez, on écoute Daniel Auteuil Les petites coupures."