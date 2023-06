Quelles sont les chansons préférées de Etienne Daho ? Anecdotes, souvenirs et coups de cœur, le chanteur et producteur français a carte blanche pour vous faire découvrir son univers musical.

De Jane Birkin à MGMT en passant par Labrinth, Malik Djoudi, Calypso Valois, Global Network ou encore Electric Guest, Etienne Daho prend les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Etienne Daho" à découvrir le dimanche 04 juin de 19 h à 20 h.

À travers ses choix, il nous raconte ses souvenirs, ses anecdotes, et devient l'animateur de votre dimanche soir sur France Bleu.

Etienne Daho se fait connaître dans les années 80 avec des tubes comme Le Grand Sommeil, Week-end à Rome ou bien encore Tombé pour la France. Depuis 40 ans, ses textes poétiques, son timbre de voix caractéristique et son style inspiré de la pop, de la new wave, du rock et de la chanson française ont contribué à lui forger un univers singulier. Il a collaboré avec de nombreux artistes comme Jacques Dutronc, Charlotte Gainsbourg, Alain Bashung, Françoise Hardy ou encore Jane Birkin. Son dernier album Tirer la nuit sur les étoiles, dont est extrait le duo éponyme avec Vanessa Paradis, s'est classé numéro 1 des ventes en France dès sa sortie. Sa prochaine tournée Etienne Daho Show démarrera en fin d'année et passera dans toute la France, dont l'Accor Arena à Paris le 22 décembre 2023.

"La playlist d'Etienne Daho uniquement sur France Bleu. - Bonjour, c'est Etienne Daho. Nous allons passer 1 h ensemble, voici ma playlist. À présent, j'aimerais vous faire découvrir un groupe de Los Angeles que j'adore et qui s'appelle Unloved. Leur musique expérimentale et cinématographique m'a tellement bluffé que je les ai rencontrés. Nous avons fini par travailler ensemble, notamment sur mon dernier single, Boyfriend. Voici When a woman is around du groupe Unloved, extrait de leur premier album Guilty of Love."