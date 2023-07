Quelles sont les chansons préférées de Hoshi ? Anecdotes, souvenirs et coups de cœur, l'auteure-compositrice-interprète a carte blanche pour vous faire découvrir son univers musical.

De Véronique Sanson à Indochine en passant par Guns N' Roses, Jacques Brel, Saez, Mano Solo ou encore Bérurier noir, Hoshi prend les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Hoshi" à découvrir le dimanche 02 juillet de 19 h à 20 h.

À travers ses choix, elle nous raconte ses souvenirs, ses anecdotes, et devient l'animatrice de votre dimanche soir sur France Bleu.

En 2017, Hoshi elle sort son premier single, Comment je vais faire, qui obtient un certain succès. Le titre est co-écrit et co-composé avec Nazim, à qui l'on doit le tube d'Amir J’ai cherché. Mais c'est son second single Ta marinière et la sortie de son premier album Il suffit d'y croire qui va propulser sa carrière. La jeune artiste, qui chante ses propres textes et compositions, a depuis sorti 2 autres albums et a été nommée aux Victoires de la musique dans la catégorie révélation scène en 2020. Son dernier album en date, Étoile flippante, est certifié disque de platine avec plus de 100 000 exemplaires vendus.

"Salut, c'est Hoshi, je suis hyper heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour partager ma playlist sur France Bleu. Ça va être un grand moment. Je vais vous faire découvrir mes chansons et la première, c'est Véronique Sanson, "Chanson sur ma drôle de vie". C'est une chanson que ma mère m'a fait découvrir avec l'aspirateur le matin et sur le coup, je n'ai pas aimé la chanson. C'est après que j'ai appris à l'aimer. J'ai jamais osé lui dire pour l'aspirateur, mais bon, j'ai découvert ce titre et au final, je l'ai écouté tellement de fois, qu'un jour, je lui raconterai, parce que je l'ai croisé quand même pas mal de fois, Véronique Sanson."