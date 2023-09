Quelles sont les chansons préférées de Lionel Florence ? Anecdotes, souvenirs et coups de cœur, le parolier, peintre et photographe français a aujourd'hui carte blanche pour vous faire découvrir son univers musical.

De Barbara à Véronique Sanson en passant par Bronski Beat, William Sheller, Françoise Hardy, Alain Souchon ou encore Kate Bush, Lionel Florence prend les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Lionel Florence" à découvrir le samedi 23 septembre de 15h à 16h.

À travers ses choix, il nous raconte ses souvenirs, ses anecdotes, et devient l'animateur de votre samedi après-midi sur France Bleu. Lionel Florence est l'un des paroliers les plus courtisés de la variété française. Il a écrit, entre autres, pour Florent Pagny, Johnny Hallyday ou encore Pascal Obispo. Plus récemment, il est co-auteur du spectacle musical Bernadette de Lourdes, actuellement en tournée dans toute la France, pour laquelle Grégoire a composé les musiques.

La Playlist de Lionel Florence sur France Bleu © Radio France

"Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lionel Florence. J'ai l'immense plaisir et honneur d'être invité par France Bleu pour passer une heure ensemble à vous présenter ma playlist de chansons. Lionel Florence, qui c'est ? En effet, je fais partie de ces gens de l'ombre qui ne chantent pas, heureusement pour vous. Qu'on ne me voit pas la télévision, c'est pas plus mal. Par contre, sur ma carte d'identité, c'est marqué parolier, parce qu'en effet, j'écris des chansons pour des gens connus : Obispo, Pagny, Johnny et aussi des comédies musicales. Voilà les chansons, écoutez, je les compare à des madeleines de Proust et au Petit Poucet comme des moments qui vous rappelle à chaque fois quelque chose dans la vie, un lieu, un moment triste, une rencontre, quelque chose de joyeux. Et comme le Petit Poucet, parce que les chansons, elles parsèment comme ça notre vie, notre parcours, comme des petits repères qui sont derrière nous et qui nous suivent. Donc, je vous souhaite une excellente heure en ma compagnie et moi, je vais vous faire découvrir plein de choses. Je vous embrasse."