Quelles sont les chansons préférées de Louis Bertignac ? Anecdotes, souvenirs et coups de cœur, le musicien et chanteur a carte blanche pour vous faire découvrir son univers musical.

De France Gall à Jacques Higelin en passant par The Who, Led Zeppelin, Serge Gainsbourg, Eric Clapton ou encore Aerosmith, Louis Bertignac prend les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Louis Bertignac" à découvrir le dimanche 18 juin de 19 h à 20 h.

À travers ses choix, il nous raconte ses souvenirs, ses anecdotes, et devient l'animateur de votre dimanche soir sur France Bleu.

Guitariste indissociable du groupe devenu culte Téléphone, Louis Bertignac et ses acolytes Jean-Louis Aubert,

Richard Kolinka et Corine Marienneau ont signé les tubes rock de nos années 80 tels que Cendrillon, Un autre monde, New York avec toi ou encore Le jour s'est levé. Mais c'est également en solo avec Bertignac et les Visiteurs et le tube Ces idées-là, que Louis Bertignac poursuit sa carrière. Tour à tour producteur, réalisateur ou musicien, il est à l'origine du premier album de Carla Bruni Quelqu'un m'a dit, vendu à deux millions d'exemplaires.

En 2023, son nouvel album Dans le film de ma vie, retrace le parcours exceptionnel du rockeur qui cumule quasiment 50 ans de carrière. Le single Allez vite est d'ailleurs diffusé dans la Playlist 100 % France Bleu .

Louis Bertignac sera présent tout l'été dans de nombreux festivals puis en tournée dans toute la France. Il sera notamment à Lille le 11 octobre, à Reims le 4 novembre, à Bordeaux le 30 novembre, à Lyon le 5 décembre et à Paris le 13 janvier 2024 à la salle Pleyel : retrouvez toutes les dates juste ici !

"Salut à tous, c'est Louis Bertignac. On m'a laissé les clés de la maison pendant 1 h, alors je vous fais découvrir ma playlist. Et maintenant je vous propose un truc des Who avec le cri le plus fantastique de l'histoire du rock 'n' roll qui m'a inspiré, je dois l'avouer, mon cri dans ma chanson "Ces idées-là". Allez, "Won't Get Fooled Again" !"