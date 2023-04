Quelles sont les chansons préférées de Manu Katché ? Anecdotes, souvenirs et coup de cœur, le musicien a carte blanche pour vous faire découvrir son univers musical.

De Laurent Voulzy à Stevie Wonder en passant par Art Mengo, Pino Daniele, Michael McDonald, Etienne Daho ou encore Marvin Gaye, Manu Katché prend les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Manu Katché" à découvrir le dimanche 16 avril de 19 h à 20 h.

À travers ses choix, il nous raconte ses souvenirs, ses anecdotes, et devient l'animateur de votre dimanche soir sur France Bleu.

Manu Katché est un célèbre batteur et percussionniste français. Il a joué aux côtés d'une multitude de chanteurs et musiciens français et internationaux comme Francis Cabrel, Peter Gabriel, Véronique Sanson, Jean-Jacques Goldman, Michel Jonasz, les Bee Gees, Dire Straits, etc. En 2004, il se fait connaître du grand public grâce à son participation au jury de l'émission Nouvelle Star sur M6, aux côtés de Marianne James, Dove Attia et André Manoukian.

Suivre l'actualité de Manu Katché sur son site officiel .

loading

"Bonjour à toutes et à tous, Manu Katché. Aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de chance parce que je suis sur France Bleu et j'ai la chance et l'opportunité et le privilège de vous présenter une playlist que j'ai concoctée simplement pour vous. Peut-être vous allez découvrir certains artistes ou en redécouvrir d'autres. Donc, tout de suite, immédiatement, on va se faire de la zik ensemble.

He oui, Manu Katché, c'est moi et là, je suis super content. On passe un agréable moment ici sur France Bleu, à écouter de la musique à vous faire découvrir certains artistes. Le prochain, c'est Laurent Voulzy. Alors lui, Laurent, j'ai une particularité parce qu'on se connaît depuis très longtemps, et la chanson que vous allez écouter, qui s'appelle "Song of you", je me souviens en studio, on la refait 1 000 et 1 000 fois. Laurent n'était jamais content. Il est très méticuleux, très perfectionniste. Finalement, on a réussi à l'enregistrer. On vous la passe, à vous de juger."

La Playlist de Manu Katché sur France Bleu © Radio France