Quelles sont les chansons préférées de Manu Payet ? Anecdotes, souvenirs et coups de cœur, l'humoriste et comédien a carte blanche pour vous faire découvrir son univers musical.

De Jean-Jacques Goldman à Corneille en passant par Teri Moïse, Hervé, Zaho de Sagazan, Alain Souchon ou encore L'Affaire Louis' Trio, Manu Payet prend les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Manu Payet" à découvrir le dimanche 28 mai de 19 h à 20 h.

À travers ses choix, il nous raconte ses souvenirs, ses anecdotes, et devient l'animateur de votre dimanche soir sur France Bleu.

Manu Payet a commencé sa carrière en tant qu'animateur radio sur l'île de la Réunion. Mais c'est en tant que comédien au cinéma et sur les planches qu'il est entré dans le cœur des Français, avec des films comme : Comme t'y es belle !, Coco, Tout ce qui brille, Les Infidèles, Radiostars ou bien encore Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu. Il est actuellement à l'affiche du film Hawaii aux côtés de Bérénice Bejo et Élodie Bouchez et au théâtre avec Emmanuel 2, récompensé par le Molière de l'humour en 2023.

Retrouvez toutes les dates de sa tournée en France sur son site officiel .

"Il est bien évident que je ne pensais pas me retrouver ici sur France Bleu et qu'on me fasse ce cadeau. Merci les amis, merci de pouvoir me permettre de passer toute la musique que j'aime. Enfin, on ne va pas passer celle-là, mais on va en passer d'autres quand même, il y en a plein. Il faut que je parle un minimum de temps pour pouvoir passer un maximum de titres pendant 1 heure. C'est ma playlist et c'est la mienne à moi.

Je vous propose qu'on écoute un petit jeune qui démarre. C'est un petit gars, il faut lui donner un coup de pouce, je ne vous cache pas qu'il... ça lui fera plaisir quand même qu'on passe sa maquette. C'est une maquette, ce n'est pas mixé. Je vous le disais, je suis obligé de mettre un Goldman. Ce n'est pas possible de ne pas mettre un Goldman. J'ai toujours mis du Goldman partout où j'ai fait des choses, dans des films, dans mes spectacles, dans des sketchs que j'ai faits pour la télé. Il y a toujours eu Jean-Jacques Goldman quelque part de près ou de loin. Mais ma préférée à moi, c'est celle qu'on ne comprend pas trop quand on est gamin et qu'on comprend un peu plus tard et qui fait un joli travail aussi sur l'humeur du moment. Quand on est dans une voiture sur la route et qu'on écoute, par exemple "Peur de rien blues".."

