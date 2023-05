Quelles sont les chansons préférées de Marianne James ? Anecdotes, souvenirs et coups de cœur, la comédienne et chanteuse a carte blanche pour vous faire découvrir son univers musical.

De Christophe Willem à Daft Punk en passant par Ella Fitzgerald, Les Rita Mitsouko, Nirvana, Claude Nougaro ou encore Zaho de Sagazan, Marianne James prend les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Marianne James" à découvrir le dimanche 14 mai de 19 h à 20 h.

À travers ses choix, elle nous raconte ses souvenirs, ses anecdotes, et devient l'animatrice de votre dimanche soir sur France Bleu.

Depuis plus de 20 ans, le franc-parler, la spontanéité et l'humour fantasque de Marianne James font mouche auprès des Français. En 1992, son spectacle L'Ultima Récital avec l'inoubliable personnage d'Ulrika Von Glott, l'a révélée au grand public. Une pièce musicale récompensée par un Molière et jouée pendant quasiment 10 ans. Marianne James prend un virage télévisuel en 2004 en intégrant le jury de l'émission Nouvelle Star puis de La France a un incroyable talent sur M6. Elle est actuellement en tournée jusqu'en 2024 avec son nouveau spectacle Tout est dans la voix.

"Eh oui mes amis, c'est Marianne James en direct dans vos oreilles. Je suis bien dans le studio, on a descendu les lumières, je sais qu'il y a douze titres de la mort qui arrivent, des chansons que j'aime plus que tout et je suis ravie de partager cette heure avec vous. J'espère que vous aussi. On va commencer avec un grand ami, Christophe Willem, un gars que j'adore, qu'on avait découvert à la Nouvelle Star il y a des années, qui fait bien son chemin et plus que ça. C'est son dernier album, ça s'appelle "J’tomberai pas" et je trouve que ce garçon a vraiment beaucoup de talent.

Changement radical mes petits chéris, vous êtes prêts ? Ça va dépoter grave sa mère. Ok, il est un petit peu tôt pour mettre de l'huile dans le moteur, mais là, je pense qu'on part sur Daft Punk "Around the World" et on fait la chorégraphie. C'est ça, on fait la chorégraphie dans la voiture. J'suis au taquet. Oui !"

