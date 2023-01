La Playlist de Maxime Le Forestier

Francis Cabrel, Zazie, Cyril Mokaiesh, Clio, Zaho de Sagazan, Calogero, Vanessa Paradis, Alain Souchon et ses fils, Orelsan ou encore Souad Massi. À travers ses choix, Maxime Le Forestier nous raconte ses souvenirs, ses anecdotes, et devient l'animateur de votre dimanche soir sur France Bleu !

"Bonsoir, c'est Maxime Le Forestier, je vous ai concocté une liste de chansons que j'aime bien, qui m'ont touché souvent, qui m'ont ému quelques fois. Ce sont des chansons qui ont toutes moins de cinq ans, je vous préviens, parce que j'en ai un peu marre qu'on me dise qu'il ne se fait plus rien d'intéressant aujourd'hui, alors que moi, je pense au contraire que c'est de plus en plus intéressant et je dirais même intéressante. Il y a des filles comme Clou, il y a des quadragénaires aussi Jeanne Cherhal, et puis il y a des gens de mon âge, évidemment, mais qui font encore des disques comme Cabrel, Souchon avec ses fils. Alors on va commencer par une chanson, une chanteuse qui est pour moi magique, c'est Souad Massi."

