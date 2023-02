Quelles sont les chansons préférées de Mentissa ? La chanteuse belge, découverte dans l'émission The Voice, a carte blanche pour vous faire découvrir son univers musical.

De Vianney à Slimane en passant par Ycare et Zaz, France Gall, Dua Lipa ou encore London Grammar, Mentissa prend les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Mentissa" à découvrir le dimanche 12 février de 19 h à 20 h.

À travers ses choix, elle nous raconte ses souvenirs, ses anecdotes, et devient l'animatrice de votre dimanche soir sur France Bleu.

Découverte sur TF1 dans le télé crochet The Voice, et en lice pour les Victoires de la musique dans la catégorie Révélation féminine , Mentissa vient de sortir son premier album intitulé La vingtaine. Les premiers extraits Et Bam, Balance et Attendez-moi sont à écouter dans la programmation musicale de France Bleu .

"Coucou, c'est Mentissa et je suis chez France Bleu. En fait, je suis un peu chez moi parce que là, je vais avoir beaucoup de chance parce que je vais vous présenter ma playlist. Ce sont des chansons qui m'ont touchée, qui m'ont inspirée, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait danser. Bref, vous avez compris. Pendant 1 heure, on va passer du temps ensemble parce que je vais vous faire découvrir tous mes titres. Bienvenue dans mon univers musical.

La prochaine chanson que je vais vous annoncer, les amis, c'est une grande chanson et c'est surtout une chanson qui appartient à un grand artiste. Il s'appelle Vianney. Voilà, Vianney, c'est vrai que c'est beaucoup plus qu'un artiste pour moi. Vianney, ça a été mon coach à "The Voice". Vianney, c'est mon mentor, c'est un peu mon grand frère. C'est un peu la personne grâce à qui je suis là chez France Bleu pour être tout à fait honnête. Donc voilà, c'est avec, avec un grand sourire que je vous annonce le prochain titre "Pour de vrai", une magnifique chanson d'amour de Vianney."

