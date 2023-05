Quelles sont les chansons préférées de Michael Jones ? Anecdotes, souvenirs et coups de cœur, le chanteur et guitariste franco-gallois a carte blanche pour vous faire découvrir son univers musical.

De Alain Bashung à Francis Cabrel en passant par Eagles, Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman, Joe Cocker ou encore Aretha Franklin, Michael Jones prend les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Michael Jones" à découvrir le dimanche 07 mai de 19 h à 20 h.

À travers ses choix, il nous raconte ses souvenirs, ses anecdotes, et devient l'animateur de votre dimanche soir sur France Bleu.

Le grand public français découvre Michael Jones en 1985 avec la chanson Je te donne qu'il chante en duo avec Jean-Jacques Goldman. Leur amitié, qui dure depuis plus de 40 ans, a commencé dès 1978 quand Michael Jones remplace Jean-Jacques Goldman sur la tournée de son groupe de l'époque, Taï Phong. Il s'ensuivra une longue et fructueuse collaboration sur les albums du chanteur et musicien parisien. En 1990, ils s'associent avec Carole Fredericks et forment le trio Fredericks Goldman Jones. Leurs deux albums, dont sont issus les titres À nos actes manqués ou bien encore Né en 17 à Leidenstadt, se vendent à des millions d'exemplaires.

Après une carrière solo et de nombreuses collaborations en tant que musicien, Michael Jones rend hommage à Jean-Jacques Goldman, son compagnon de toujours, dans deux albums et un spectacle événement : L’héritage Goldman , en partenariat avec France Bleu. La troupe qu'il a fondée, avec les plus belles voix francophones dont Céphaz, Marghe, Lilian Renaud, Nérac ou encore Mister Mat, le gagnant de The Voice 2022, est actuellement en tournée dans tous les Zénith de France.

"Salut, c'est Michael Jones, on est sur France Bleu. Je suis ravi d'être là avec vous parce que je vais pouvoir vous faire découvrir les chansons que j'aime. Et c'est la première fois de ma vie que je vais me trouver dans l'autre micro. Donc je ne sais pas si je vais être bon. Par contre, la prochaine chanson : Alain Bashung, c'est super beau dans ma playlist France Bleu.

Je ne pouvais pas passer à côté de Francis Cabrel. Alors on vient d'écouter une chanson des Eagles et un des membres fantômes d'Eagles s'appelle Jackson Browne, et il a écrit une chanson qui s'appelle 'Rosie' et la meilleure adaptation... je trouve que même la version de Francis est mieux que l'original, tellement c'est bien écrit. Francis Cabrel, 'Rosie'."

La Playlist sde Michael Jones sur France Bleu © Radio France