Quelles sont les chansons préférées de Patrick Bruel ? Anecdotes, souvenirs et coups de cœur, le chanteur et comédien a carte blanche pour vous faire découvrir son univers musical.

De Billy Joel à Orelsan en passant par Michel Sardou, Muse, Serge Lama, U2 ou encore Bigflo et Oli, Patrick Bruel prend les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Patrick Bruel" à découvrir le dimanche 21 mai de 19 h à 20 h.

Depuis ses débuts en 1979, on connaissait le Patrick Bruel chanteur, comédien, producteur, joueur de poker, mais pas encore l'animateur radio ! Celui-même qui a inondé les ondes pendant la "Bruelmania" des années 1990 avec ses tubes Casser la voix, Alors regarde, J'te l'dis quand même ou encore Place des grands hommes, nous raconte ses souvenirs et ses anecdotes en musique, et devient l'animateur de votre dimanche soir sur France Bleu.

Pour fêter ses 40 ans de carrière dans la chanson, Patrick Bruel sera en concert à Paris à l'Accor Arena les 14 et 15 mars 2024 et en tournée dans toute la France. Toutes les dates sont à retrouver sur son site officiel .

"Merci d'être avec nous sur France Bleu pour ma playlist. En effet, je suis heureux de vous présenter mes coups de cœur, les choses qui me touchent, les choses qui me plaisent. Là, évidemment, on ne peut pas faire une programmation musicale sans le maître des maîtres. Peut-être pour moi, le maître absolu de la pop soul jazz music dans l'histoire de la musique. Cette chanson de Stevie Wonder qu'on va écouter, c'est une chanson qui, en plus, par rapport à mes enfants, marque quelque chose puisque c'est la chanson que je mettais dans la voiture, et que je mets encore dans la voiture quand je les emmène à l'école. Bon, maintenant, il y en a un des deux qui est en fac et l'autre en terminale, mais ça ne m'empêche pas quand même de l'emmener à l'école et d'écouter "For once in my life", Stevie Wonder."

