Quelles sont les chansons préférées de Pierre de Maere ? Anecdotes, souvenirs et coups de cœur, le jeune chanteur belge a carte blanche pour vous faire découvrir son univers musical.

De Depeche Mode à Najoua Belyzel en passant par Kate Bush, Alain Souchon, The Dø, Rosalía ou encore Zaho de Sagazan, Pierre de Maere prend les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Pierre de Maere" à découvrir le dimanche 26 mars de 19 h à 20 h.

À travers ses choix, il nous raconte ses souvenirs, ses anecdotes, et devient pour la toute première fois, l'animateur de votre dimanche soir sur France Bleu.

Pierre de Maere est un auteur-compositeur-interprète originaire de Belgique. Son premier album Regarde-moi s'est fait une belle place dans les charts en France et en Belgique. Les extraits Un jour, je marierai un ange et Enfant de sont à écouter dans la Playlist 100% France Bleu .

Le 21 juin 2022, il est invité à se produire sur la scène de la Fête de la Musique à Montpellier, en direct sur France 2 et France Bleu. À l'issue de sa prestation, il reçoit des mains de Nathalie André, Directrice des programmes et de la musique de France Bleu, son premier prix "Le Talent France Bleu" , récompensant la sortie de son 1er EP "Un jour, je".

"Chères Amies, Chers Amis, bonjour. J'espère que vous allez bien ? C'est Pierre de Maere sur France Bleu. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, la chance immense de vous concocter une playlist qui va durer le temps de quelques chansons que j'apprécie énormément, forcément, que l'on m'a fait découvrir. J'espère qu'elles vous plairont, à vous aussi, ces chansons autant qu'elles me plaisent.

Feu! Chatterton "Avant qu’il n’y ait le monde". C'est un morceau que je trouve magnifique, sur un album que je trouve magnifique. Ma mère est amoureuse du chanteur Arthur et donc je lui dédie ce morceau que j'aime tant, empreint de douceur et cette grande voix qui me bouleverse beaucoup."

