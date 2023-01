De Marc Lavoine à Charles Aznavour en passant par Mireille Mathieu, Alain Chamfort, Yves Duteil, Colette Renard, Nino Ferrer ou encore Julien Clerc, Raphaël Mezhari prend les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Raphaël Mezhari" à découvrir le dimanche 29 janvier de 19 h à 20 h.

À travers ses choix, il nous raconte ses souvenirs, ses anecdotes, et devient l'animateur de votre dimanche soir sur France Bleu.

"Bonsoir à toutes, bonsoir à tous ! C'est Raphaël Mezhari, je suis content de vous proposer ma playlist parce que j'aime bien proposer mes playlists. Alors pour de vrai, , c'était très compliqué parce que je possède pas loin de 20 000 albums, et j'ai une l'heure pour vous proposer une quinzaine de titres, vous imaginez ? Installez-vous bien confortablement si vous voulez ou soyez prudent. Théoriquement, ce n'est que du bonheur.

C'est toujours ma playlist avec le chanteur suivant que vous allez écouter. Je l'ai rencontré pour la première fois en 1995. Je l'ai interviewé et ça ne s'était pas super bien passé. Mais avec le temps, il a compris que je l'aimais bien et surtout que j'adorais son travail. La preuve, je vous propose d'écouter son dernier tube, Le Train et c'est Marc Lavoine."

À lire aussi JEU - Chantez sur scène avec l'Héritage Goldman

Playlist 100% France Bleu

Retrouvez tous les hits du moment les plus diffusés sur France Bleu, le meilleur de la variété française, internationale, pop et bien d'autres, dans la programmation musicale de France Bleu.