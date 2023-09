Quelles sont les chansons préférées de Richard Gotainer ? Star des années 80, le chanteur qui s'est fait connaître avec "Primitif", "Le Youki" ou "Femmes à lunettes" nous dévoile ses coups de cœur musicaux.

Des Beatles à Elvis Presley en passant par Gilbert Bécaud, Édith Piaf ou encore Étienne Daho et Vanessa Paradis, Richard Gotainer prend les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Richard Gotainer" à découvrir le samedi 30 septembre de 15 h à 16 h.

À travers ses choix, il nous partage ses souvenirs. Richard Gotainer devient l'animateur et programmateur de votre samedi après-midi sur France Bleu.

"Les gars et les filles. Chers auditeurs, bonjour, c'est Richard Gotainer au micro de France Bleu qui aujourd'hui a le plaisir de vous présenter sa playlist. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes prêt à passer 1 h en ma compagnie. Alors ne perdons pas de temps. Pour commencer, j'ai choisi de mettre le pied dedans direct et de hisser haut les couleurs du rock and roll."

La playlist de Richard Gotainer sur France Bleu © Radio France

Alors, à la question "Thierry Ardissonesque", c'est quoi votre morceau pour danser ivre mort ?" Richard Goteiner nous répond : Devil Inside d'INXS.

À écouter La playlist de Lionel Florence

Richard Gotainer est un artiste polyvalent français reconnu pour sa carrière musicale marquée par des chansons humoristiques et entraînantes, dont le célèbre "Le Sampa" en 1981. En plus de sa musique, Richard Gotainer a joué dans des films et des séries télévisées françaises, et il a également contribué à l'industrie musicale en tant que compositeur pour d'autres artistes.

Richard Gotainer est actuellement en tournée avec "Gotainer amène sa phrase". Il sera sur scène au Théâtre Le Lucernaire à partir du 5 octobre.