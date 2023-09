Quelles sont les chansons préférées de Santa ? Anecdotes, souvenirs et coups de cœur, la chanteuse qui fut la voix d'Hyphen Hyphen a désormais carte blanche pour vous faire découvrir son univers musical.

De Moby à William Sheller en passant par Michel Berger, Creedence Clearwater Revival, The Klaxons, Phil Collins ou encore Hyphen Hyphen (évidemment), Santa prend les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Santa" à découvrir le samedi 9 septembre de 15 h à 16 h.

À travers ses choix, elle partage ses souvenirs et ses émotions musicales, avec justesse et pudeur. Santa devient l'animatrice et programmatrice de votre samedi après-midi sur France Bleu.

Santa a baigné dans le monde de la musique dès sa plus tendre enfance. Sa mère est la chanteuse du groupe Daisy Duck, groupe féminin de rock & roll aux saveurs sixties qui a connu un certain succès dans les années 1980. Ajouté à ça, un oncle guitariste de blues et un père tourné vers les arts graphiques pour compléter le bouillon culturel dans lequel Santa a grandi.

Il n'est donc pas étonnant que Santa** se lance dans la musique avec deux étudiants en arts plastiques. Avec Adam et Line, et bientôt rejoint par Zac, elle forme le groupe Hyphen Hyphen au tournant des années 2010. Le succès est immédiat, le groupe est repéré par les Inrocks dès 2011, et enchaîne les concerts et les festivals, en France comme à l'étranger.

"Hyphen Hyphen est mon groupe depuis que je suis adolescente, un groupe qui a constitué ma famille de cœur, de pensées, et qui m'a permis d'être vraiment qui j'étais."

L'ascension du groupe est pourtant mise à mal par la crise du Covid-19. Durant les confinements, Santa ressent des envies de projets en solo. C'est avec le single Popcorn salé que la chanteuse officialise cette nouvelle étape dans sa carrière. Cette ballade en piano/voix qu'elle interprète avec intensité est un titre à retrouver dans la programmation musicale de France Bleu .

À écouter La Playlist de Stephan Eicher

"Salut, c'est Santa et j'ai une heure pour me prendre pour Émilie Mazoyer, vous partagez mes morceaux, les morceaux de mon cœur. Une moitié de moi est dans mes chansons, mais aussi celles des autres. On va commencer par Moby avec un des morceaux qui m'a touchée quand j'étais petite, aussi bien rythmiquement et harmoniquement, et qui me met toujours en joie."