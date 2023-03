La Playlist de Trois Cafés gourmands

Quelles sont les chansons préférées de Mylène, Sébastien et Jérémy du groupe Trois Cafés gourmands ? Anecdotes, souvenirs et coup de cœur, les trois amis ont carte blanche pour vous faire découvrir leur univers musical.

De Calogero à Véronique Sanson en passant par Les Rita Mitsouko, Alain Bashung, Mademoiselle K, Raphael ou encore Ycare, Trois Cafés gourmands prend les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Trois Cafés gourmands" à découvrir le dimanche 02 avril de 19 h à 20 h.

À travers leurs choix, ils nous racontent leurs souvenirs, leurs anecdotes, et deviennent les animateurs de votre dimanche soir sur France Bleu.

Le trio Trois Cafés gourmands s'est fait connaître du grand public en 2018 avec leur tube À nos souvenirs, une déclaration d’amour à la Corrèze, leur région natale. Ce titre s'est classé n°1 des ventes en France, faisant du groupe un véritable phénomène musical. Ils reviennent avec un nouvel album intitulé : La promesse, dont l'extrait Le pari est diffusé dans la Playlist 100 % France Bleu .

"- Bonjour, à tous, je m'appelle Mylène. - Salut, c'est Sébastien ! - Salut, c'est Jérémie, nous sommes Trois Cafés gourmands et aujourd'hui sur France Bleu dans "La Playlist" vous allez découvrir tout ce que nous aimons à travers l'univers d'autres artistes qu'on va essayer de vous présenter.

- Le prochain titre est un titre de Stephan Eicher qui s'appelle Autour de ton cou. Je l'ai choisi parce qu'il y a beaucoup d'émotion là-dedans. Mylène, tu avais envie de nous raconter une petite anecdote ?

- Oui, l'été dernier, on était en festival sur les routes de Suisse et Stephan Eicher était donc programmé sur ce même festival. La veille de notre venue, je crois, on entendait partout Eicheur. Il s'avère que Stephan Eicher, en France, on dit toujours Eicher, sûrement parce qu'il est cher à notre cœur ? Oui, j'ai osé faire la blague. En Suisse, on dit Eicheur et les Suisses nous ont dits : "c'est étonnant qu'il n'ait jamais relevé". Voilà, on avait envie de vous le dire parce que c'est une petite anecdote. C'est Stephan Eicheur. Mais pour vous, on va écouter Stephan Eicher Autour de ton coup."