Quelles sont les chansons préférées de Willy Rovelli ? Anecdotes, souvenirs et coups de cœur, l'humoriste et animateur savoyard a carte blanche pour vous faire découvrir son univers musical.

De Aya Nakamura à Mylène Farmer en passant par Michael Jackson, Jean-Jacques Goldman, The Weeknd, Niagara ou encore Ricchi e Poveri, Willy Rovelli prend les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Willy Rovelli" à découvrir le dimanche 11 juin de 19 h à 20 h.

À travers ses choix, il nous raconte ses souvenirs, ses anecdotes, et devient l'animateur de votre dimanche soir sur France Bleu.

On ne présente plus Willy Rovelli, que l'on retrouve tous les jours sur France Bleu, tous les matins avec sa chronique Willy Rovelli met les points sur les i et tous les midis avec sa tribu, aux commandes de l'émission On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission . Son humour et sa spontanéité ont également fait de lui un personnage phare du Fort Boyard, que l'on retrouvera tout l'été sur France 2.

"Bonjour, c'est Willy Rovelli. Je suis très fier aujourd'hui de vous présenter ma playlist sur France Bleu. Pendant 1 h, vous allez voyager, nous allons voyager dans les musiques qui m'accompagnent. Alors vous allez vite l'entendre, j'aime tout : il y aura du RnB... J'allais dire Airbnb. De la chanson française, de la star, de la grande star, de l'ancienne star qui n'est plus star, mais qui reste une star quand même dans mon cœur et qui sait, peut-être dans votre cœur aussi.

Bon, alors elle, c'est la reine, je suis désolée, c'est ma reine. En tout cas, c'est le deuxième concert que j'ai vu dans ma vie. J'ai treize ans, elle fait sa première tournée dans toute la France. À ce moment-là, elle chante à Annecy sous un chapiteau et là aussi, je me retrouve tout devant pour aller voir celle qui va accompagner pas mal de moments de ma vie de jeune garçon, puis d'ado, puis de jeune Monsieur, puis de Monsieur tout court et c'est Mylène Farmer avec Sans contrefaçon."

