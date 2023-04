Quelles sont les chansons préférées de Ycare ? Anecdotes, souvenirs et coups de cœur, le chanteur franco-libano-sénégalais a carte blanche pour vous faire découvrir son univers musical.

De Manu Chao à Zaz en passant par Miley Cyrus, Alain Souchon, Muse, Zazie ou encore Claudio Capéo, Ycare prend les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Ycare" à découvrir le dimanche 09 avril de 19 h à 20 h.

À travers ses choix, il nous raconte ses souvenirs, ses anecdotes, et devient l'animateur de votre dimanche soir sur France Bleu.

Ycare est un artiste franco-libano-sénégalais rendu célèbre par sa participation à l'émission Nouvelle Star sur M6 en 2008. Il a connu un certain nombre de succès comme Lap Dance en 2011, Sors en 2013, D'autres que nous en duo avec Axelle Red en 2019 et plus récemment avec Animaux fragiles en duo avec Zaz. Ce dernier titre est extrait de son album Des millions d'années, composé uniquement de duos. Il est actuellement en tournée dans toute la France et de passage à l'Olympia le 22 avril 2023. Son nouveau single A Mi Manera en duo avec Amel Bent est à écouter dans la Playlist 100 % France Bleu .

"Salut, c'est Ycare et on va passer 1 h ensemble. Je suis ravi d'être là, avec vous sur France Bleu. On va commencer tout de suite avec cette chanson qui me tient à cœur, parce qu'il fallait bien que j'inaugure avec quelque chose qui me parle : "Foule sentimental" d'Alain Souchon sur France Bleu.

"Clandestino" de Manu Chao, et pour la petite anecdote, à l'automne dernier, la salle où je devais me produire à Montpellier recevait Manu Chao quelques semaines avant. J'avais fait Paris - Montpellier pour venir le voir tellement je l'aime, tellement je l'idolâtre et tellement je voulais l'inviter sur le second volume de mon album de duos. Je l'ai vu chanter pendant 3 h en guitare - voix devant un Rockstore comble qui s'était rempli en sept minutes (1 000 places en sept minutes, bien sûr, c'est Manu Chao). Je suis parti le voir en loge, je l'ai rencontré, j'étais juste content de lui serrer la main et je lui ai dit. J'étais venu avec tellement d'intention, mais parfois, il ne faut pas déranger les étoiles dans leur course. Je ne l'ai même pas invité sur cet album. Il m'a regardé et m'a dit : "On fait une photo quand même ?" Il a éclaté de rire dans sa plus grande humilité et je suis reparti comme un enfant avec cette photo. C'était pour la petite anecdote, on est avec Ycare sur France Bleu pour 1 h ensemble."

La Playlist de Ycare sur France Bleu © Radio France