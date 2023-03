Quelles sont les chansons préférées de Yvan Le Bolloc'h ? Anecdotes, souvenirs et coup de cœur, le comédien et musicien breton a carte blanche pour vous faire découvrir son univers musical.

De Nolwenn Leroy à Alain Bashung en passant par Aretha Franklin, Matthieu Chedid, Rosalía, Sting ou encore les Gipsy Kings, Yvan Le Bolloc'h prend les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Yvan Le Bolloc'h" à découvrir le dimanche 5 mars de 19 h à 20 h.

À travers ses choix, il nous raconte ses souvenirs, ses anecdotes, et devient l'animateur de votre dimanche soir sur France Bleu. Bien connu pour son rôle de Jean-Claude Convenant, le commercial qu'il jouait dans la série télévisée humoristique Caméra Café sur M6 aux débuts des années 2000, Yvan Le Bolloc'h est aussi un musicien accompli. Membre du groupe de musique gitane Yvan le Bolloc'h & ma guitare , inspiré des Gipsy Kings, son dernier album intitulé Esperanza sort le 5 avril prochain.

"La playlist d'Yvan Le Bolloc'h uniquement sur France Bleu. Ça, c'est sûr qu'il n'y a que sur France Bleu pour écouter la playlist d'Yvan Le Bolloc'h. Mesdames et messieurs, camarades mélomanes, bonjour. Bonne nouvelle, en tout cas pour moi, France Bleu m'a laissé les clés du camion pour vous faire découvrir toute la musique que j'aime. Et la vérité m'oblige à vous dire que je suis, à l'heure actuelle, excité comme une petite puce. On dirait Chantal Goya au rayon jouets de la Samaritaine. Du coup, eh bien, j'ai bourré la boîte à gants de mes disques préférés. Je n'ai pas le contrôle technique, mais heureusement, il y a des ceintures de sécurité et je vous invite à la boucler, la ceinture. Et nous voilà prêts à avaler des kilomètres, des kilomètres de vie en rose, comme dirait un certain Alain Bashung.

Alors, pour la petite histoire, à propos des Gipsy Kings, à l'époque, je travaillais sur une radio périphérique. J'étais en stage avec Jean-Luc Delarue et on m'avait dit : 'Jean-Luc n'est pas là, il y a les Gipsy Kings qui sont dans le hall. Toi, qui porte des chemises de mauvais goût, tu n'as qu'à les interviewer !' Et c'est comme ça que je me suis à la guitare flamenca."