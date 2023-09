Quelles sont les chansons préférées de Zaoui ? L'artiste provocateur que l'on a découvert avec le groupe Thérapie Taxi nous dévoile ses coups de cœur musicaux aussi bien que les titres qui ont marqué son adolescence. Une carte blanche éclectique et savoureuse.

De Bruce Springsteen à The Doug en passant par The Strokes, Sum 41, Poupie, Liv Del Estal ou encore Premier Métro, Zaoui prend les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Zaoui" à découvrir le samedi 9 septembre de 15 h à 16 h.

À travers ses choix, il nous fait découvrir partage ses souvenirs et ses émotions musicales. Zaoui devient l'animateur et programmateur de votre samedi après-midi sur France Bleu.

"Salut à tous. Vous êtes avec Zaoui sur France Bleu et je vais vous faire découvrir mes titres préférés au travers de cette playlist. Le premier titre dont on va parler, c'est Feu de Poupie. Je vous ai mis ce titre-là parce que c'est le titre préféré de mon fils qui a trois ans. Il a découvert ce titre-là quand il avait un an et demi et il n'en démord pas avec ses goûts. Donc, dès qu'il me fait une petite crise, je lui balance ce titre de Poupie. Je vous laisse écouter tout de suite."

Zaoui s'est rapidement fait une place à part dans le monde de la musique. Il se fait tout d'abord remarque au sein du groupe Thérapie Taxi, une formation qu'il intègre via une petite annonce sur un site de rencontre entre musiciens. En 2017, leur premier EP connaît un succès timide, mais leur ouvre l'accès à de petites salles de concert. Le public est particulièrement réceptif aux prestations du groupe et à son identité forte. Projet éphémère, Thérapie Taxi officialise sa séparation en 2021 lors de trois concerts au Zénith de Paris.

Mais Zaoui ne comptait pas en rester là. Il entame immédiatement une carrière solo, publie en juin 2022 le morceau "Mauvais", titres aux paroles provocatrices. Libre-penseur, Zaoui revendique ses frasques et ses écarts de conduite faisant de lui une personnalité unique de la scène musicale française. Artiste passionné, il fonctionne à l'instinct et au coup de cœur :

"Vous êtes avec Zaoui sur France Bleu. On m'a laissé les clés du studio et c'est un plaisir de vous faire découvrir des titres que j'aime tant. Le prochain titre est très important, c'est "Toutes les eaux du monde" de Liv Del Estal et comme vous le savez certainement, j'ai un featuring avec elle sur mon album. C'est en écoutant cette chanson que j'ai eu envie de poser cette voix sur mon album, mon premier album qui s'appelle Pulsations et qui va sortir le 6 octobre."

Zaoui est actuellement en tournée. Il sera notamment sur la scène de La Cigale de Paris le 21 mars 2024. Vous êtes prévenus.