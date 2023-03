Quelles sont les chansons préférées de Zaz ? Anecdotes, souvenirs et coup de cœur, la chanteuse française, originaire de Tours, a carte blanche pour vous faire découvrir son univers musical.

De Jean-Jacques Goldman à Yseult en passant par Gael Faure, Flavia Coelho, Jacques Higelin, Charles Aznavour ou encore Kalika, Zaz prend les commandes de la programmation musicale de France Bleu dans "La Playlist de Zaz" à découvrir le dimanche 12 mars de 19 h à 20 h.

À travers ses choix, elle nous raconte ses souvenirs, ses anecdotes, et devient l'animatrice de votre dimanche soir sur France Bleu. Découverte sur France Bleu en 2010 avec sa chanson Je veux, Zaz connaît depuis un succès international. Les extraits de son dernier album Isa (réédité en 2022), que sont Imagine, Tout là-haut et Animaux fragiles (en duo avec Ycare) ont été joués dans la Playlist 100% France Bleu , et dans un France Bleu Live exceptionnel enregistré au cœur de la station de sports d’hiver des Angles dans les Pyrénées-Orientales.

"Salut à tous, c'est Zaz ! Je vais vous faire découvrir un peu certaines chansons que j'aime bien. Il y en a tellement que j'ai dû faire un petit tri. La prochaine chanson, c'est une chanson d'Enrico Macias qui s'appelle "Aimez-vous les uns les autres". Pareil, ça me rappelle le voyage parce qu'on avait un J7 ou J9 (Peugeot), je ne sais plus, et il y avait la cassette dedans, donc je demandais tout le temps la cassette recto, verso. Il fallait qu'ils tournent la cassette tout le temps et on partait vers Toulouse, parce que j'ai de la famille du côté de ma mère qui habite Toulouse. Donc voilà, cette chanson, c'est cette guitare, ce côté un peu gitan et puis le texte de qui était plein d'amour et de moi là-dedans, l'envie d'être ensemble, je ne sais pas. Il y avait quelque chose dedans qui me mettait en fête et j'aimais ça."

