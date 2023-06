Cartoon Machine, pour les rockers avec une âme d'enfants !

Quatuor déjanté, ils reprennent les grands classiques de nos dessins animés favoris en Rock, Punk, Reggae et Métal. Le groupe profite de la sortie en salle du nouveau film de Disney "La Petite Sirène" pour dévoiler leur reprise du titre mythique "Sous l'Océan" .

Vous imaginerez aisément la scène: début 2013, une veillée intimiste en centre équestre, quelques ados, deux guitares sèches et voilà qu’Angel et Flo commencent à dynamiter des chansons de dessins animés pour s’amuser. Les semaines passent et ce qui n’était que l’amusement d’un soir devient, peu à peu, un réel projet enchaînant les chansons dans leur studio.

Cartoon Machine

CARTOON MACHINE prend forme et crée sa chaîne YouTube fin 2013 pour présenter sa première reprise “Je voudrais déjà être roi” (extraite du Roi Lion) et voilà que la vidéo totalise 100 000 vues en quelques jours… Les deux vidéos suivantes réitèrent, “Prince Ali” (Aladdin) et “Être un homme comme vous” (Le Livre de la jungle) font un carto(o)n sur les réseaux, car le bouche à oreille fonctionne et les partages s’enchaînent !

Un joyeux délire destiné à tous les rockeurs avec une âme d’enfant et tous les enfants avec une âme de rockeur !

LA PETITE SIRENE - Sous l'Océan | PUNK ROCK COVER par CARTOON MACHINE