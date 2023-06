Cutter, entre rap, pop, sonorités électroniques.

Artiste inclassable et torturé, Cutter, quelque part entre l'enfant seul d'Oxmo Puccino et les odes érotiques d'un Gainsbourg, nous offre un univers singulier, entre rap, pop et musiques électro.

Cutter

Cutter est un garçon étrange, de ceux qui se révèlent lorsqu'ils peuvent enfin s'exprimer, ici un micro dans la main. Quelque part entre l'enfant seul d'Oxmo Puccino et les odes érotiques d'un Gainsbourg. Artiste inclassable et torturé, il crée depuis plusieurs années un univers bien à lui, baignant textes et productions dans une poésie explicite. CUTTER s’est bâti une réputation de showman capable d’enflammer le public comme de créer avec lui une intimité précieuse. Foulant les planches de nombreuses salles de concerts, cafés musicaux, festivals ou encore théâtres, CUTTER est devenu gage de qualité pour celles et ceux qui connaissent son travail sur scène. CUTTER s’est déja produit aux côtés d'artistes tels que Sopico, Hippocampe Fou, Dooz Kawa, Batlik, ou encore Casey .. CUTTER en concert le vendredi 23 juin : I Love Patio / Victoire 2 ( Saint Jean de Védas) CUTTER - Mieux Vaut En Rire