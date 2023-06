Delphine Scotti : Un nouveau répertoire doux-amer, à fleur de chair.

Une artiste qui se raconte, une parole de femme qui résonne, une voix qui caresse et qui tonne. Avec son premier EP en solo Delphine Scotti affirme d'entrée un style qui lui est propre. Une réussite !

Vous la connaissez peut-être sous le nom de LADY SCOTT (chanteuse de la scène jazz swing Montpelliéraine depuis 2011) ou celui de LADY BLACK BIRD (depuis la sortie de son album DEEP BREATH en 2018)

La chanteuse Delphine Scotti sort un 1er EP de compositions en français: LUTTES SENSIBLES . Un disque complètement acoustique qui rassemble des compositions inédites jouées piano - voix - cor et tambour basse.

Le 1er titre BELIEVE est le seul titre en anglais du disque: Une mélodie aux airs de ritournelle où l'on retrouve la douceur de Yaël Naïm, et un arrangement très pur au piano qui n'est pas sans rappeler les sonorités évanescentes d’Agnès Obel.

Une chanson toute en légèreté, comme une bouffée d'air pur avant de plonger dans les profondeurs de l'âme.

Et en effet, les titres qui suivent, en français, sont plus chargés: Le texte appuie là où ça fait mal et va chercher l'émotion sans concession, sur des sujets sensibles, évoquant davantage les piano-voix percutants de Camille Lelouche, Yseult ou Barbara Pravi.

LUTTES SENSIBLES ça parle de féminisme et de féminité, d'écologie intime et d'écologie tout court. Ça parle de l'urgence d'évoluer sur pas mal de sujets.

La voix nuancée, tantôt suave et tantôt écorchée, sert à point la poésie du phrasé.

Au piano, le jeu du Nîmois Romain Thorel est bouleversant de délicatesse. Un toucher de velours, profondément inspiré, qui n'est pas sans rappeler le magistral Fabrizio Paterlini.

Et c'est le même homme, qui produit au cor électro-acoustique des sonorités animales perturbantes ( Mohican ), voire carrément des cris rauques ou des envolées façon guitare saturée (Final de J'ai rêvé ).

Ce travail du son unique qui fait la spécificité du pianiste et corniste Romain Thorel ( Il a animé à ce sujet une masterclass au conservatoire de Montpellier en 2022) vient vous chercher aux tripes: la vibration et l'intensité de l'instrument, conjuguées au mordant du phrasé, vous laissent KO debout en même temps qu'émerveillé.

SITE WEB www.ladyscott.fr

