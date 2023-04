DeStijl, électro indie rock.

Le combo désormais basé pour moitié à Montpellier et pour moitié à Manchester, sort un huitième album, " A lot of good things will come to You". Un opus pop et puissant, lumineux et enjoué.

DeStijl et son électro-pop ténébreuse trouve son origine à Montpellier dans les années 90. Après deux albums et un silence de 10 ans, le combo à géométrie variable signe son retour en 2011 avec "The White Stripes", un disque triptyque au dark rock incandescent.

En 2014, même si le groupe reste dans un univers sombre, parait "Something Wicked this Way Comes" dans un esprit plus Dance-Rock. Peter Hook (Joy Division/New Order) et Julie Gordon (Happy Mondays) y sont les invités d'honneur.

En 2016, DeStijl repart enregistrer son nouvel album titré « Debut » à Manchester. Douze nouveaux titres entre Rock et Dance, mélangeant des grosses guitares et des synthés, des basses groove et des mélodies pop. Le mixage de cet album est assuré par le génial Danny Saber, producteur et compositeur américain qui a notamment produit ou mixé des artistes aussi connus et variés que Rolling Stones, Madonna, David Bowie, Marilyn Manson ou Public Enemy.

En 2019, le groupe enregistre à nouveau à Manchester son sixième album « Greatest Hits vol.2 » qui comme son nom ne l’indique pas n’est pas une compilation, mais un album charnière où les invités locaux prennent tour à tour le micro : Kermit (Black Grape), Rikky Turner (Paris Angels), Liam Croker (Winachi) et Scott Jeffreys sont donc les chanteurs de cet album mixé par James Spencer (New Order , Doves, Charlatans).

DeStijl

Enregistré l’an dernier entre Manchester et Montpellier A Lot of Good Things Will Come to You est le 8è album de DeStijl , qui marque l’arrivée de Scott Jeffreys comme nouveau chanteur et de Jason « nut » Coverdale (Midge Ure) à la batterie ainsi qu’une nouvelle collaboration avec Howie B, qui a mixé une partie des titres.

Un album qui se veut pop et puissant, mais aussi lumineux et enjoué avec cette fois-ci comme invités Andy Diagram (James) à la trompette, Little Sparrow aux chœurs et un cameo spécial de Kermit.

En concert le 21 avril à l'Antirouille à Montpellier.

