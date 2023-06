Full Tükan, l'électropical qui fait danser.

La puissance des rythmes techno alliée à la chaleur chaloupée des mélodies et sonorités afro-latino, le tout sublimé par la voix féline d'une chanteuse polyglotte aux textes engagés. C'est tout cela Full Tükan. Un son unique et hybride.

Les Toucans viennent de Reims, mais là-bas il fait froid. Alors ils ont volé vers le sud, à Montpellier, et voilà : 4 trentenaires sous les palmiers, Full Tükan est né.

Full Tükan parce que ras l’bol de la grisaille. Full Tükan parce que tout fout l’camp.

Full Tükan, parce qu’il est fou fou full, ce monde décadent. Et parce que la décadence, nous, on préfère la danser.

Notre style ? électropical. Nos influences ? migratoires. Notre univers ? chamarré.

Le Toucan est notre totem. Il nous crie de montrer nos couleurs haut et fort, de protéger notre tribu, de ne pas nous prendre trop au sérieux. Au cœur de la jungle, urbaine ou tropicale, et même si la forêt brûle, dansons et rions-nous de l’absurde.

