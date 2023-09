Highway, du Hard Rock‘N’Roll pur jus revisité en version Unplugged.

Avec son son 5eme album « The Journey », Highway nous offre des versions « Unplugged » mêlant de nouvelles compositions et certains de leurs anciens classiques complètement revisités .

« HighWay » : du Hard Rock‘N’Roll pur jus et un véritable bulldozer en live, dont les influences majeures ont été puisées chez AC/DC, Whitesnake, KISS, Guns 'N’ Roses ou encore Aerosmith.

Avec cinq albums et près de 400 concerts Européens au compteur, « HighWay » a vendu son âme aux démons du Rock pour vous faire Headbanguer, taper du pied et vous rappeler la définition du vrai Rock'N'Roll!

Après avoir partagé les plus belles scènes Européennes en compagnie de groupes internationaux tels que Michael Schenker Group, Gotthard, Jeff Scott Soto, Kissin' Dynamite, Nashville Pussy, Electric Mary… HighWay fait désormais partie des noms incontournables de la nouvelle vague du Classic Hard-Rock européens!

Fin 2022 le groupe a sorti son 5eme album « The Journey » Un album « Unplugged » mêlant de nouvelles compositions et certains de leurs anciens classiques complètement revisités pour un véritable voyage auditif, dans le temps et dans l’espace. Une œuvre quasi-cinématographique aux multiples facettes remplie de surprises !

Tout comme leur précédent opus « IV », la production de cet album a été confiée à Brett Caldas-Lima (connu pour ses travaux avec Ayreon, Devin Townsend, Megadeth, Adagio, Hypno5e…) afin de créer une véritable identité sonore à ces bijoux de Hard Acoustique, digne de la grande époque des MTV Unplugged ! Et bien plus encore !

Le nouvel album prévu pour 2024 est une véritable bombe de Hard Rock’n’Roll classieux mais rageux dont seul HighWay détient le secret ! A suivre...