Ithaque nous revient avec un second EP nommé Zéphyr.

Ithaque, c’est le voyage des mots et des notes, la méditerranée vissée au cœur. Avec son second EP, "Zephyr", nous entraine dans une nouvelle odyssée.

Zéphyr c'est un souffle nouveau, la personnification d'un vent chaud et doux qui fait gonfler leurs voiles vers des paysages nouveaux. Des sonorités plus rock 70s, du grain dans le son, Aubin Sol, chanteur et compositeur à troqué sa guitare classique contre une fender stratocaster. Electrique.

Portés par des idées herculéennes, Ithaque conte la fraternité, l’illusion ou la sagacité au file d’histoires vous entraînant dans une nouvelle odyssée.

Ce Zéphyr qui vous, nous, pousse dans le dos : impossible de ne pas surmonter ensemble toutes les nouvelles aventures qui vous attendent dans ce nouvel EP !

Ithaque - Comme un frère