Jam On & On, back to 70's

Ce groupe de musique des années 70, crée dans les années 90 et qui est prêt à rocker durant ces années 20 ! Jam On &On présente "Slight Return" son nouvel EP.

Jam On & On naît en 1994 Barcelone ,sans le savoir ,une sorte de résistance nostalgique de la psychédélie alors que le grunge et le brit-pop sont à l’ordre du jour. Un «power trio» débordant d’énergie composé d’amis qui partagent une recherche musicale et la connivence d’un passé fantasmé avec leur présent. La sonorité de Jam On&On puise donc dans de multiples influences comme le sont Jimi Hendrix, Cream ,les Stones, The Who ,ou encore le reggae de Marley; mais aussi de la scène musicale Barcelonaise de l’époque.

Plus de 20 ans après leur dernier concert ,Serge Vilamajó, membre fondateur, guitariste et chanteur de la formation, installé dans La Vallée de l’Hérault ;décide de reformer le groupe en y apportant son bagage musical mais également celui de ses nouveaux acolytes: à savoir André Coelho à la batterie ,qui accompagne de nombreux artistes émergents de la scène portugaise d’où il est originaire et Isaac Coll à la basse qui en plus d’accompagner plusieurs têtes d’affiche en Espagne, travaille avec Serge sur diverses productions en France comme en Espagne.

Le groupe remonte sur scène pour la première fois à Aniane en avril 2022. Un nouveau départ marqué par la sortie de "Slight Return" , Ep autoproduit à l'automne 2022. Une mise en bouche qui laisse entrevoir la tonalité du groupe qui oscille entre le le rock , le blues, et le reggae.