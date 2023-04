K. folk/pop/rock montpelliérain.

Inspirées par des artistes et poètes tels que L. Cohen, N. Cave, P.J. Harvey ou encore P. Éluard, les chansons de K. nous invitent à initier une traversée entre esprit antique et contemporain.

C’est l’histoire d’une transformation qui nous rend plus justes vis-à-vis de nous-mêmes, qui nous pousse à grandir et à incarner pleinement notre esprit antique et nouveau à chaque instant. Inspirées par des artistes et poètes tels que L. Cohen, N. Cave, P.J. Harvey ou encore P. Éluard, les chansons de K. nous invitent à initier cette traversée. Elles nous amènent dans une barque fragile, en pleine mer nocturne, où on entend le chant des sirènes – réconfortant et menaçant, ou tout en haut de la colline à l’aube du sacrifice d’Isaac. Les sonorités dark-folk viennent dialoguer avec l’esthétique pop-rock anglo-saxonne où s’immiscent, par moment, des mots et des rythmes traditionnels bulgares. Des textes poétiques et imagés, portés par une voix claire et profonde, se laissent enlacer par les arpèges d’un piano répétitif évoquant A. Obel ou T. Yorke. Une basse jouée comme une guitare et un cajón comme une batterie viennent transformer les mélodies en danse, pour qu’elles restent avec nous, même après le dernier accord.

K. - Cloé Chapelier

L’HISTOIRE

Après de multiples collaborations au sein des groupes Alma (folk rock, Montpellier), Lost Child (pop rock, Marseille) et The Pipes of C (pop expérimentale, France / Finland), l’auteur compositeur interprète d’origine bulgare Konstantin Todorov (piano, guitare, chant) écrit et compose le cycle de chansons « All the hearts symmetric » en 2021. Plus tard la même année sort le premier clip : Clockworks réalisé par la photographe montpelliéraine Cloé Chapelier.

En 2023 K. sort un EP et un nouveau clip.

K. - Ancient Children