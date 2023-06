La Fille Allumette, Des chansons à textes crunchy, à savourer et danser !

La Fille Allumette revient avec son nouvel album "Y'a des jours". Un album collectif, né des chansons écrites par Mélanie Arnal entourée par sa bande de musiciens complices.

Y A DES JOURS, c’est avant tout un album collectif, né des chansons écrites par Mélanie Arnal entourée par sa bande de musiciens complices : Olivier-Roman Garcia aux arrangements et à la guitare véloce et jazzy, Olivier Guérin aux mélodies, à la basse groovy, et derrière la caméra pour le clip, l’accordéoniste Cedric Pierini habitué des bals trad et forro, et à la batterie l'illustre sénégalais Montpellierain Monsieur Séga Seck.

Aux pinceaux pour la pochette et le clip, la grande amie peintre Céline Guérin -Linette Cajou...

Les chansons racontent avec dérision et poésie la beauté et l'absurde du monde, de la vie, de la mort, de l’amour et de la folie des hommes...

C'est l’histoire d’une femme qui nous embarque dans une danse des mots et des rythmes chaloupés, se moquant gentiment des uns et des autres, sur des airs d’accordéon, de flamenco et de soleil.

Des chansons à textes crunchy, à découvrir, savourer et danser !

MélanieArnal/La Fille Allumette "Y a des jours"

https://www.melaniearnal.fr/